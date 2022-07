Segunda temporada de ‘Rebelde’ já está disponível na Netflix

A segunda temporada de Rebelde já está disponível no catálogo da Netflix. A nova fase da trama estreia nesta quarta-feira, 27, seis meses após a primeira temporada da série inspirada na famosa telenovela mexicana de mesmo título, exibida entre 2004 e 2006.

Nestes novos episódios, os alunos da Elite Way School terão grandes surpresas. Entre as novidades na série, uma delas é um novo nome no elenco: o cantor mexicano Saak, que entra para o grupo como o jovem Okane.

O trailer lançado no dia 13 de junho mostra uma nova era do colégio, repleta de ação e intrigas. A brasileira Giovanna Grigio retorna como a personagem Emília, assim como o restante do elenco: Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini, Alejandro Puente, Lizeth Selene e Andrea Chaparro.