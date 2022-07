Segunda temporada de ‘Rebelde’ ganha clipe

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 29, um clipe para promover a segunda temporada da série Rebelde, que chega ao catálogo do serviço de streaming no próximo mês, no dia 27 de julho.

A sequência foi confirmada pela empresa no último dia 22, seis meses depois da estreia da primeira temporada. Entre as novidades, está a chegada de mais um integrante: o cantor mexicano Saak, que vai interpretar o jovem Okane.

A brasileira Giovanna Grigio continua no papel de Emília. Também seguem presentes no elenco da série os atores Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini, Alejandro Puentes, Lizeth Selene e Andrea Chaparro.