Segunda temporada de ‘Os Outros’ muda de cenário e mergulha mais fundo nos conflitos em sociedade

Com grande habilidade de criar personagens densos e cenas de alto teor dramático, as cinco temporadas de “Sob Pressão” transformaram o texto de Lucas Paraizo em um grande trunfo para a Globo. Em 2019, quando ainda estava trabalhando nos episódios do quarto ano da série, o roteirista recebeu uma encomenda da emissora: criar uma produção familiar no estilo da emotiva “This Is Us”, sucesso da rede americana NBC.

Lucas comentou a missão com Fernanda Torres, que participava do elenco do drama médico. A atriz disse, então, que tinha a ideia de ambientar uma série em um condomínio da Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio, focando no momento de polarização no Brasil. Na trama, um desentendimento entre vizinhos e uma síndica oportunista facilitam a entrada de uma milícia no conjunto de prédios.

A partir desse argumento, Lucas desenvolveu “Os Outros”, maior sucesso da história do Globoplay, cuja segunda temporada chega ao serviço na próxima quinta, dia 15 de agosto. “Já tinha vontade de falar sobre a intolerância e o artifício que encontrei foi mostrar a relação inerente entre vizinhos, desconhecidos que convivem lado a lado. Neste segundo ano, a história é ampliada também para um conflito de classes e político”, adianta o autor.

O melancólico fim da primeira temporada, que mostrou a busca incessante de Cibele por Marcinho, mãe e filho, interpretados por Adriana Esteves e Antonio Haddad, é o ponto de partida dos novos episódios, que acompanham também a queda e ascensão de Sérgio, o miliciano de Eduardo Sterblitch. Depois de enxergar no conflito entre vizinhos do residencial de classe média Barra Diamond uma oportunidade de ampliar seus negócios, ele consegue resolver seus problemas com a Justiça e ressurge tão vingativo quanto megalomaníaco.

“Sérgio vem com mais força. Ele sai da prisão e, em vez de ter um recomeço moral, vira vereador. Imagina uma pessoa com o caráter dele com poder, com foro privilegiado e mais difícil de ser preso. Ele tem a sensação de estar acima das instituições, e assim se torna mais perigoso”, ressalta Eduardo.

Além de Cibele e Marcinho, a trama resgata outros personagens da primeira temporada, como Amâncio, Lorraine e Joana, papéis de Thomás Aquino, Gi Fernandes e Kenya Barbara. A ambientação é o principal diferencial do enredo, que apesar de se passar na mesma Barra da Tijuca, se distancia do conjunto de prédios de classe média para se estabelecer no condomínio de alto luxo Barra Star Dream, morada da nova versão de Sérgio.

“A mudança de cenário amplia a percepção de que continuamos todos divididos e com medo, independentemente de classe social, oscilando entre sentimentos e reações por vezes incontroláveis”, avalia a diretora artística Luisa Lima.

Na intenção de cortar uma árvore que começa a apodrecer e faz divisa com a casa ao lado, Sérgio conhece seus vizinhos Raquel e Paulo, de Letícia Colin e Sérgio Guizé. Na disputa silenciosa de poder, o agora vereador não desperta qualquer simpatia na vizinha, rica de berço. O caos se instala a partir do momento em que Raquel monta um abaixo-assinado para expulsar o político do condomínio.

“Minha personagem é aquela mulher que almeja a perfeição. Ela sempre teve tudo o que quis e isso a empodera. A chegada do Sergio é um baque para ela, pois eles têm muito mais em comum do que acreditam”, ressalta Colin. Gravada ao longo do segundo semestre do ano passado, a série ainda conta com novos personagens como Maria e Durval, também moradores do condomínio, interpretados por Mariana Nunes e Luis Lobianco.

“Os novos episódios vão mais longe ainda na crítica social, nas ambiguidades, na liberdade dos gêneros. A dramaturgia se desdobra em uma carga psicológica maior, em que perdas, traumas e desejos megalômanos adensam os acontecimentos”, pontua a diretora.