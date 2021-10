Segunda fase de ‘Nos Tempos do Imperador’ tem resultado prejudica por limitações

As adaptações feitas no texto para adequar o esquema de gravações ao atual momento acabou mexendo profundamente no ritmo da produção

A primeira fase das novelas costuma ser a melhor elaborada. Com tempo de pré-produção e investimento, os primeiros capítulos têm a função de apresentar a trama e fisgar o público logo de “cara”.

Mesmo com alguns problemas, a parte inicial de “Nos Tempos do Imperador” cumpriu sua função de conectar a trama ao contexto de “Novo Mundo”, folhetim de 2017, apresentou bem seus personagens e, com diversas licenças poéticas, conseguiu minimamente evocar as contradições do segundo império brasileiro aos olhos do agora.

“Nos Tempos do Imperador” – Foto: Divulgação

Primeira trama inédita da Globo do período pandêmico, as gravações da atual novela das seis foram marcadas por cancelamentos e adaptações para seguir os protocolos e os altos e baixos dos números de mortes e infecções por coronavírus. Por conta disso, manter sua bela identidade visual e os caprichos técnicos nesta segunda fase é realmente um trunfo para a obra. Ainda que a estética esteja abaixo do nível das tramas de época da Globo.

As adaptações feitas no texto para adequar o esquema de gravações ao atual momento acabou mexendo profundamente no ritmo de “Nos Tempos do Imperador”. Cenas que poderiam resultar grandiosas e divertidas surgem na tela apenas entediantes e silenciosas. Embora seja comum aos folhetins as sequências dos personagens conversando consigo mesmo, a trama das seis exagera no recurso. Chega ao ponto de usar o velho recurso de alguém escutar atrás da porta o que uma pessoa falou quando estava sozinha.

Ao fazer de tudo para reduzir a equipe e o elenco no estúdio, a novela foi a maior prejudicada. É impossível saber como era o texto original de Thereza Falcão e Alessandro Marson, mas ele soa bem menos inspirado e inventivo nesta continuação. Todo o carisma impregnado na figura de D. Pedro 1, de Caio Castro em “Novo Mundo”, não se repete na atuação monótona de Selton Mello como Dom Pedro 2. O personagem que já era mais lento na primeira fase, consegue soar ainda mais letárgico nos novos capítulos.

O elenco de “Nos Tempos do Imperador” acabou ganhando alguns reforços nesta segunda parte. Capitaneando o núcleo cômico, Maria Clara Gueiros mostra seu “timing” certeiro na pele da tresloucada Vitória, que chegou para valorizar a locação do cassino.

Ressaltando a importância de “Malhação” na manutenção e atualização de talentos do “casting” da Globo, Heslaine Vieira brilha como a versão mais jovem da antagonista Zayla, o mesmo bom desempenho acontece com suas colegas de elenco da temporada 2017 de “Malhação – Viva a Diferença”, Gabriela Medvedovski e Daphne Bozaski, intérprete das irmãs Pilar e Dolores.

Grande nome da primeira fase da história, Mariana Ximenes aparece um pouco mais apagada na atual fase, Luísa, sua personagem, entretanto, ganha em densidade. Com história e cenas que sempre parecem que poderiam render mais, “Nos Tempos do Imperador” dá o seu melhor em meio às inúmeras limitações nos bastidores.