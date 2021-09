‘Segunda Chamada’ se aprofunda nas mazelas educacionais do sistema público

Abuso, intolerância racial, alcoolismo e a violência em todas as suas formas são alguns dos obstáculos que construíram as certezas dos jovens e adultos matriculados na escola

Todos os problemas da temporada começam quando a escola enfrenta um baixo número de matrículas - Foto: Divulgação - Globo

A Educação é um assunto quase inesgotável diante da realidade brasileira. Com investimentos insuficientes e bastante falta de vontade do poder público, o setor sofre com inúmeros obstáculos ao longo dos anos letivos. Com um campo de críticas fértil para abordar, a série “Segunda Chamada”, original Globoplay, volta à plataforma de streaming para uma nova temporada a partir de sexta, dia 10 de setembro. Parceria da Globo com a O2 Filmes, a produção destaca o poder transformador da Educação e abre espaço para novas discussões políticas e sociais.

“Estamos muito animadas com essa segunda temporada. Continuamos falando sobre os problemas da educação pública, comprometidas em retratar os dilemas de nossos professores, a realidade dos alunos e dando continuidade às histórias pessoais dos nossos personagens”, garante Carla Faour, que assina o texto da série ao lado de Júlia Spadaccini.

Mergulhando nas mazelas educacionais do sistema público, a nova leva de episódios atingirá uma camada quase invisível da sociedade. A fictícia Escola Estadual Carolina Maria de Jesus se prepara para acolher estudantes que sequer têm onde morar e que, por isso, vivem sob os viadutos e pontes de São Paulo. “Se na primeira temporada tratamos das histórias de pessoas que têm tão pouco, agora contaremos as dificuldades de estudantes mais necessitados ainda. O convite que fazemos ao público é: se juntarmos as experiências dos alunos já matriculados com a vida daqueles que sequer tem onde morar, o que acontece? Os conflitos não podem deixar de surgir, mas todos precisarão encontrar um modo de conviver, certo?”, questiona Júlia.

REPRESENTAÇÃO. Todos os problemas da temporada começam quando a escola enfrenta um baixo número de matrículas. Com isso, a ameaça da extinção do curso noturno se torna uma possibilidade cada vez mais próxima. Para que os estudantes sigam dentro de sala de aula, Lucia, papel de Débora Bloch, se empenha em trazer novos alunos para impedir o fechamento. “Ela vai trazer pessoas em situação de rua e se envolver com esses alunos e suas questões. A série trata do assunto sem preconceito ou julgamento, que é como acredito que deve ser tratado. Essas pessoas se tornam invisíveis para a sociedade, são desumanizadas e isso precisa ser mudado. Aprendi muito fazendo essa temporada e lidando com esse assunto. E espero, do fundo do meu coração, que as pessoas em situação de rua se sintam representadas”, defende Débora.

Inicialmente com estreia marcada para o ano passado, a série teve os trabalhos interrompidos em virtude da pandemia de Covid-19. Além de Lucia, o corpo docente também conta com o retorno do diretor Jaci e os professores Marco André, Sônia e Eliete, interpretados por Paulo Gorgulho, Silvio Guindane, Hermila Guedes e Thalita Carauta. Ângelo Antônio, Flávio Bauraqui, Moacyr Franco e Jennifer Dias também integram o elenco da nova temporada.

“Temos novas temáticas, representadas também pelos alunos que não moram na rua, que também emocionam e têm seu o seu peso para a série. É minha a reponsabilidade de ouvir o que o elenco tem a dizer e transmitir a esperança e as histórias de superação dos personagens. A educação é responsável por resgatar as pessoas. É um tema extremamente relevante e não importa se a pessoa vive ou não na rua. É o mesmo efeito para todo mundo”, aponta Joana Jabace, que esteve à frente da direção artística.