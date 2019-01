Seguidores acusam Hailey Baldwin de maltratar seu cão em vídeo

A modelo Hailey Baldwin recebeu uma série de críticas em seu perfil no Instagram após publicar um vídeo com Oscar, cachorrinho que adotou com seu marido, Justin Bieber.

Alguns seguidores acusaram a modelo de 22 anos de maltratar o cachorro nas imagens, em que ela aparece balançando o animal de estimação. Na legenda, Hailey escreveu: “Não se preocupem, ele adora isso”. No entanto, o aviso não impediu que os fãs se preocupassem com o cachorrinho e pedissem para que a modelo parasse de “tratá-lo como um brinquedo.”

Me desculpem, mas a maneira como Hailey Baldwin trata seu cachorrinho é absolutamente horrível. Odeio isso.”

Justin Bieber e Hailey Baldwin estavam com a cerimônia de casamento marcada para março, mas, segundo o TMZ, o casal adiou a data mais uma vez. Os 300 convidados teriam sido notificados nesta terça-feira, 23, de que a data será remarcada. De acordo com o site, o casal decidiu alterar a data da cerimônia porque pessoas queridas não poderiam comparecer.