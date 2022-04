‘Segue grave, mas estável’, declara irmão de Rodrigo Mussi em novo comunicado

O irmão de Rodrigo Mussi, Diogo, publicou nesta segunda-feira, 11, a nova atualização de saúde do ex-BBB. Nos Stories de seu perfil no Instagram, ele informou que o quadro do irmão ainda é grave, mas segue estável.

“O Rod segue em estado grave, porém estável e continua se recuperando de maneira rápida”, declarou. Ainda no comunicado, ele explicou que nos próximos dias a equipe médica vai avaliar se será necessário uma cirurgia na coluna de Rodrigo.

“A necessidade ou não de cirurgia na coluna terá definição nos próximos dias. Contamos com as orações e energias positivas. Se nós conseguimos sentir, imaginem o Rodrigo”, concluiu Diogo Mussi.

Na noite de domingo, 10, o irmão de Rodrigo Mussi revelou que um dos médicos considera o caso do ex-BBB como “um milagre e que a recuperação tem sido muito boa”.