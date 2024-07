‘Se não tem algo de bom, se cale’, diz Mariana Rios sobre vidente que previu ‘acidente grave’

Mariana Rios usou seu perfil no Instagram para criticar Chaline Grazik, que se intitula como suposta vidente. Recentemente, ela compartilhou um vídeo em que insinua que a apresentadora poderia sofrer um acidente, o que causou revolta nela e em seus seguidores.

A atriz não citou diretamente o nome da vidente, mas falou sobre o caso: “Essa semana uma pessoa fez um post com uma suposta previsão sobre mim, pedindo para seus seguidores rezarem em sua intenção pois ela havia tido uma visão de que eu morreria em um acidente”.

“Eu, que nesse momento estou na fazenda, longe dos meus amigos e da minha família, comecei a receber muitas mensagens de todos, super preocupados, porque ficaram sabendo da tal vidente”, continuou Mariana Rios.

A apresentadora também fez um apelo: “Se você não tem algo de bom a dizer, que vá acrescentar, tornar o dia mais feliz ou mexer posivitamente com a emoção do outro, então, se cale. Se suas palavras podem gerar uma preocupação desnecessária sobre a qual a pessoa não tem controle, se cale.”

“Porque quando nos preocupamos com algo, perdemos tempo, deixamos de viver o presente em função de algo que nem sabemos se vai acontecer. Pense bem antes de estragar o dia de alguém. Você não sabe em qual momento essa pessoa se encontra. Tem gente que é frágil demais pra suportar”, concluiu Mariana Rios.

O que disse a vidente Chalina Grazik sobre Mariana Rios

Chalina Grazik se autointitula como a “vidente oficial das estrelas” e participa semanalmente do programa Chupim, da rádio Metropolitana de São Paulo. Em seu Instagram, atualmente, conta com cerca de 14,7 mil seguidores. Ela publicou um vídeo insinuando que a atriz poderia sofrer um acidente.

“Sonhei com a Mariana Rios, aquela moça bonita, sabe? Sonhei que ela sofria um grave acidente e o espiritual pedia para eu chamar ela no direct mensagem por Instagram. Porém, chamei ela no direct, e o direct dela não recebe mensagens de todo mundo.”

“Vou pedir que o espiritual proteja ela e que esse acidente não ocorra, porque foi muito nítido. Era nas margens de uma BR, e parecia que eu estava lá, em espírito, e tinha uma mulher castanha que chorava muito, gritava e batia no chão. Na verdade foi uma visão mesmo, nem uma premonição. Vou pedir pra vocês orarem”, concluiu a vidente.