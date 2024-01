Scorsese vai filmar em 2024 roteiro com Jesus Cristo como personagem

Segundo o Los Angeles Times, o projeto será baseado no livro de Shusaku Endo, A Life of Jesus

O novo filme de Martin Scorsese terá Jesus Cristo como personagem. O roteiro do longa já está pronto e as filmagens serão realizadas em 2024.

Segundo o Los Angeles Times, o projeto será baseado no livro de Shusaku Endo, A Life of Jesus (Uma Vida de Jesus). Scorsese, em entrevista ao jornal americano, afirmou que o filme vai se passar predominantemente nos dias atuais, mas não somente, pois seu foco é criar uma obra atemporal.

O longa vai se concentrar nos “ensinamentos fundamentais de Jesus de uma forma que explora os princípios, mas não faz proselitismo”.

Uma das preocupações de Scorsese é dissociar o filme de aspectos religiosos. “Quando você diz ‘religião’, todos ficam em pé de guerra, porque a religião falhou de muitas maneiras. Mas isso não significa necessariamente que sua motivação inicial era errada. Vamos voltar. Vamos refletir sobre isso”, explicou.

Em fevereiro de 2023, o papa Francisco disse que o cinema precisava de filmes que ‘suscitem espanto’ e que o mundo está ‘atormentado’. E comentou que os filmes são um bom caminho para a evangelização.

Pouco depois, Scorsese afirmou à agência Ansa que decidiu atender ao apelo do papa Francisco para fazer um filme sobre Jesus. “Respondi ao apelo do papa aos artistas da única maneira que sei: imaginando e escrevendo o roteiro de um filme sobre Jesus”, disse.

