Scorsese responde a apelo do papa Francisco e vai fazer mais um filme sobre Jesus

Sumo pontífice comentou que os filmes são um bom caminho para a evangelização; cineasta se encontrou com o papa no Vaticano

Martin Scorsese se encontrou com o papa no Vaticano - Foto: Reprodução - Twitter

De Cannes para Roma. Depois de apresentar seu novo filme Killing of The Flower Moon fora da competição no festival de cinema francês, o cineasta Martin Scorsese afirmou no sábado, 27, que decidiu atender ao apelo do papa Francisco para fazer um filme sobre Jesus.

O cineasta se encontrou com o papa no Vaticano. “Respondi ao apelo do Papa aos artistas da única maneira que sei: imaginando e escrevendo o roteiro de um filme sobre Jesus. E estou prestes a começar a fazê-lo”, afirmou o diretor de A Última Tentação de Cristo (1988), citado pela agência Ansa.

Um dos grandes nomes de Hollywood, Scorsese é responsável por filmes como Taxi Driver (1976), Touro Indomável (1980) e Os Bons Companheiros (1990), entre muitos outros.

Em fevereiro, o Papa Francisco disse que cinema precisa de filmes que “suscitem espanto” e que o mundo está “atormentado”. O sumo pontífice comentou que os filmes são um bom caminho para a evangelização. “Gosto da obra que vocês fazem, das obras de cinema, de arte e de beleza como grande expressão de Deus. Se quisermos qualificar as grandes obras do cinema, podemos dizer que uma boa razão são os atores, mas apenas as que souberam expressar harmonia, tanto na alegria como na dor. O cinema é poesia, pois dar a vida é poético”, comentou Francisco em encontro com membros da Fondazione Ente dello Spettacolo.

O papa no cinema

O próprio papa Francisco já foi tema de filme. Dois Papas, com direção de Fernando Meirelles, retrata o encontro do então cardeal argentino Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce), que estava pensando em pedir sua aposentadoria, com o papa Bento XVI (Anthony Hopkins) e suas conversas acerca dos mais variados temas. O filme pode ser visto na Netflix.

E Papa Francisco: Um Homem de Palavra, que pode ser alugado em diferentes plataformas de streaming, conta a história do mais recente do sumo pontífice. (Com agências internacionais).