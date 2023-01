Scooby posta versão sobre pensão dos filhos: ‘resolver de forma legal e amigável’

Pedro Scooby usou seu perfil no Instagram na terça-feira, 3, para falar sobre sua versão da guarda compartilhada dos filhos e pagamento de pensão. Desde a última semana, Luana Piovani tem usado a mesma rede social para expor o surfista sobre os temas e dizer que tem sido mãe solo.

O ex da atriz se defendeu das acusações e explicou os motivos pelos quais gostaria de ter os filhos, Dom, Liz e Bem, morando temporariamente no Brasil, ressaltou o interesse em resolver tudo através de advogados e de forma “amigável”.

Em uma sequência de stories, ele listou os pontos que Luana Piovani o tem acusado: pensão, guarda dos filhos, maternidade solo e a festa de fim de ano. De acordo com o atleta, a famosa tem tornado o tema familiar numa novela e ele tem apenas o interesse em preservar a imagem dos filhos. Recentemente, Scooby também se tornou pai de Aurora, fruto do seu relacionamento com Cíntia Dicker.

Pedro Scooby compartilhou que tentou conversar com Luana Piovani diversas vezes, mas que a estrela estava dificultando e não atendendo suas ligações. Esclareceu também que a festa de Réveillon que teve após sua filha nascer e ficar internada depois de uma cirurgia foi feita por amigos.

Por fim, se defendeu de acusações de chamar a ex de “louca” e reforçou querer resolver o assunto “da melhor forma possível, amigável e legalmente”. Até a publicação desta matéria, Luana Piovani não havia comentado sobre o que o ex postou.