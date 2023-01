Cultura SBT nega férias ‘forçadas’ de Dudu Camargo após polêmica com Maísa Silva

O SBT negou ao Estadão, nesta quarta-feira, 11, que “forçou” Dudu Camargo a tirar férias após polêmica com Maísa Silva no Primeiro Impacto. Ele foi alvo de críticas nas redes sociais ao relacionar o fora que recebeu da atriz em 2017 com um caso de feminicídio.

Segundo a assessoria de imprensa da emissora, ele está de férias até o dia 10 de fevereiro. O apresentador do jornal local de Brasília, Felipe Malta, é seu substituto.

A polêmica aconteceu enquanto Camargo relatava que um homem teria matado uma mulher por sentir um amor não correspondido. Ele lembrou de quando Maísa o dispensou no Jogo das 3 Pistas, de Silvio Santos.

“Ele disse que estava apaixonado por Itamara e que não era correspondido. Isso teria motivado o crime (…) Imagina se eu tivesse matado a Maísa, não matei a Maísa. A pessoa não é correspondida, ok! Não precisa matar”, comentou ele sobre o feminicídio.

Muitos usuários da web criticaram a fala do apresentador. “Até hoje não acredito que esse menino ainda está na televisão”, escreveu o jornalista Paulo Sergio. “Inacreditável”, disse outra pessoa.