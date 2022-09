SBT não desiste de ‘Casos de Família’ e Christina Rocha anuncia volta a gravações

A notícia de que o programa Casos de Família deixaria o SBT, após 18 anos no ar, chateou muita gente nas redes sociais. Contudo, a emissora resolver voltar atrás da decisão e reconsiderou manter a atração em sua grade. A novidade foi informada por Christina Rocha.

No Instagram, na noite da quinta-feira, 1º de setembro, a apresentadora noticiou: “Para os meus amados fãs, tenho uma novidade, o programa Casos de Família retoma as gravações na próxima semana. Por estratégia de programação seguimos normalmente no ar e, em breve, trago mais novidades! Quem amou levanta a mão.”

O público está aproveitando os comentários da publicação para comemorar o que muitos estão declarando como a “melhor notícia do dia”.

Vale relembrar que, no dia 23 de agosto, o canal de televisão havia informado que o programa apresentado por Christina Rocha ficaria no ar até o dia 9 de setembro e, depois disso, seria substituído por novelas. A atração é exibida de segunda a sexta a partir das 15 horas.

Dias após o anúncio do fim da atração, em entrevista ao Venus Podcast, Christina contou querer renovar a atração, mas que o padrão internacional exigia que Casos de Família focasse apenas em histórias familiares, o que as tornou repetitivas. “O que a gente gostaria de ter feito, por exemplo, era de ter visitado outras cidades, mas não tinha como”, disse.

Além disso, a apresentadora revelou precisar de um “respiro”, já que a atração exigia muito dela psicologicamente.