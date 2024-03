SBT investe no jornalismo de entretenimento em tom popular com o “Tá na Hora’

Com pouco mais de quatro décadas de história, o SBT sempre buscou privilegiar uma linguagem mais popular em sua programação. No setor de jornalismo, de tempos em tempos, a emissora até tenta adotar um tom mais sério e analítico, mas fica à vontade mesmo com telejornais mais virulentos e sensacionalistas. No início dos anos 1990, por exemplo, o SBT fez história com a estreia do “Aqui e Agora”, formato importado da tevê americana que se tornou um sucesso ao exibir a polêmica mistura de sangue e lágrimas em reportagens de qualidade duvidosa. O êxito de audiência do programa foi tão marcante que, de vez em quando, o SBT tenta reativar a ideia, seja sob o mesmo nome ou com títulos genéricos como “Boletim de Ocorrências” e “SBT Notícias”.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com apresentação das pratas da casa Christina Rocha e Marcão do Povo, a aposta policial da vez é o “Tá na Hora”, produção diária que investe forte no cotidiano das periferias brasileiras e na prestação de serviços. “O SBT passa por uma revolução de conteúdo. Esse programa nasce da vontade de unir as afiliadas da emissora na busca por informar o telespectador não apenas com os assuntos relevantes do dia, mas também falar sobre emprego, modos de economizar, o melhor caminho para voltar para casa e, é claro, um pouco de diversão”, conceitua a diretora Letícia Flores.

Feito sob medida para bater de frente com o “Cidade Alerta”, da Record, e o “Brasil Urgente”, da Band, o SBT enxerga no “Tá na Hora” uma chance de reforçar a grade do seu final de tarde, aumentando assim o potencial de seu horário nobre. Com repórteres espalhados pelos quatro cantos do país, a produção tem a missão de fazer com que o povo se veja representado no vídeo. Âncora de produções como “O Povo na TV” e do próprio “Aqui e Agora”, Christina Rocha está no SBT desde 1982 e entende bem, não apenas o jornalismo da emissora, como seu público.

Depois de 14 anos à frente do “Casos de Família”, ela se mostra empolgada com a nova empreitada, mas sabe que a concorrência de Luiz Bacci e José Luiz Datena é forte.

“É um horário danado, com programas que já estão muito bem estabelecidos. Vamos chegar com qualidade para brigar por uma fatia deste mercado também. Com o apoio de repórteres de toda a rede, queremos falar com um público muito variado, que está em casa ou a caminho do lar. O frio na barriga é inevitável, mas estou acostumada”, defende Rocha.

No SBT desde 2017 e com uma lista de polêmicas no currículo, o controverso Marcão do Povo acredita que é seu jeito destemido que pode dar ao programa a chance de se destacar na faixa de horário. Ex-político, que teve o primeiro e único mandato como vereador cassado, ele está disposto a cobrar as responsabilidades dos governantes e garante que chega ao novo projeto com autonomia suficiente para falar com o telespectador que aprecia seu estilo, mas que também quer aumentar seu público e a força de seu discurso.

“Quero que esse programa seja um divisor de águas na vida das pessoas. Vamos misturar informação e prestação de serviços com o jeito Marcão de apresentar. Sou aquele que não tem medo e fala o que pensa. Às vezes, me excedo um pouquinho, mas não tem problema”, pondera.

O alívio cômico da produção fica por conta dos colunistas Márcia Fu e Toninho Tornado. Ex-jogadora de vôlei e um dos destaques da última edição do reality-show “A Fazenda”, da Record, Fu foi contratada para entregar suas sinceras e non-senses opiniões sobre os fatos do dia. Cheio de bordões e com um bem-sucedido canal de pegadinhas no YouTube, Toninho se junta ao time para mostrar seu humor popular entre as notícias. Diretamente de seu famoso helicóptero, o Comandante Hamilton completa o elenco do “Tá na Hora”. “O programa quer facilitar a vida do público que busca informação e entretenimento. Estamos muito satisfeitos com os profissionais que conseguimos reunir”, ressalta a diretora Letícia Flores.