SBT foca na audiência infantil com ‘A Caverna Encantada’

Foto: Divulgação

Há anos, o SBT foca sua teledramaturgia principalmente no público mirim. “A Caverna Encantada”, que estreou no dia 29 de julho na faixa das 20h45, no entanto, se difere das apostas anteriores mais recentes da emissora, como “A Infância de Romeu e Julieta” e “Poliana Moça”. Se antes os personagens mais novinhos estavam na pré-adolescência, a protagonista da vez é interpretada por Mel Summers, de apenas 8 anos. Fica claro que a mira agora está apontada na direção de telespectadores distintos, que ainda vivem a chamada terceira infância, que vai aproximadamente de 7 a 11 anos. Algo arriscado, é verdade, já que a emissora canal passou os últimos anos com tramas em outra faixa etária. Mas que pode se revelar uma estratégia interessante com o passar dos capítulos.

Nas primeiras cenas, o folhetim assinado por Iris Abravanel ostentou uma fotografia deslumbrante, com sequências gravadas no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, um verdadeiro patrimônio geológico e arqueológico que ocupa áreas nos municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, no Norte de Minas Gerais. Ali foi criada a corajosa Anna, personagem central. Ela é filha de Paulo, um médico missionário viúvo interpretado por Elam Lima, que se dedica integralmente às missões. A menina vê o pai como um verdadeiro herói, mas ele é chamado para um trabalho em uma área remota e perigosa, no qual a fiel assistente mirim não pode acompanhá-lo.

Com isso, ele a deixa no Colégio Interno Rosa dos Ventos, levando a história para São Paulo. A menina não sabe, mas é herdeira da instituição. Lá, é claro, enfrenta uma diretora rígida, uma inspetora chata e puxa-saco da chefe e rivalidades entre os próprios alunos. Mas conta com a companhia de Moleza, sua mochila mágica em forma de bicho-preguiça, que ganha vida. Resumindo: uma dose enorme de fantasia, como quase todas as produções focadas nas crianças carregam. Tem até um pet shop, que certamente renderá cenas com bichinhos fofos e prontos para encantar telespectadores de várias idades.

Pelos primeiros capítulos, dá para perceber que a escolha de Mel para dar vida à destemida Anna foi certeira. A menina esbanja carisma e segurança nas cenas. Recentemente, foi vista em “Família É Tudo”, na Globo, na infância da personagem de Nathalia Dill, Vênus. Uma busca rápida na internet resulta até em um monólogo dela em inglês no YouTube. Enfim, a garotinha tem tudo para despontar como uma excelente atriz daqui para frente.

“A Caverna Encantada” tem temática familiar, formato já consagrado em outras produções do SBT. Nesse ponto, Mel também se destaca, porque o entrosamento dela com Elam Lima é enorme. Ele, aliás, é outro ator que chama atenção, apesar de desaparecer logo no começo. Elam já teve destaque em novelas como “Bom Sucesso”, na Globo, como o professor Zeca, e “Cúmplices de um Resgate”, do próprio SBT, quando interpretou o veterinário Pedro. Porém, não chega a ser uma presença tão constante na teledramaturgia. É provável que o personagem volte e cresça até o final de “A Caverna Encantada” – o SBT planeja mais de 200 capítulos para a obra, divididos em quatro temporadas.

A emissora de Silvio Santos não focou tanto em um elenco cheio de rostos famosos, como acontece em “A Infância de Romeu e Julieta”, ainda no ar, que tem na lista Juliana Schalch, João Baldasserini, Bianca Rinaldi, Karin Hils, Luiz Guilherme, Lu Grimaldi, André Mattos, Felipe Roque, Lucas Salles e Christiana Ubach, entre outros. “A Caverna Encantada” tem Isabela Souza, que se tornou conhecida como a protagonista da novela “Bia”, do Disney Channel, e Miguel Coelho, com passagens pela Globo e Record, interpretando o também educador Gabriel.

Clarice Niskier atua como a diretora rabugenta Norma e Luiza Tomé, ainda bem apagada ali, aparece na pele de uma cozinheira que trabalha na escola e flerta com o porteiro e faz-tudo do local, vivido por Theo Werneck. Rosi Campos e Andrey Lopes também aparecem no casting adulto, mas com papéis que tendem a se destacar mais daqui para a frente, assim como Luiza.

A audiência não mudou muito em relação ao que o canal já vinha registrando com a reta final de “A Infância de Romeu e Julieta”. Dia 22 de julho, o folhetim inspirado no clássico texto de William Shakespeare registrou 4,5 de média. Na semana seguinte, dia 29, “A Caverna Encantada” conseguiu apenas 4,2 em sua estreia, número que subiu para 4,4 no dia seguinte, com o segundo capítulo. Só que é preciso frisar que, agora, o SBT é parceiro do Disney+.

Com isso, pouco tempo depois que vai ao ar, o episódio do dia entra no catálogo da plataforma de streaming – que, verdade seja dita, tem um público mirim bem forte. Ou seja, mais uma vez, não dá para encarar apenas a audiência registrada como um termômetro para a teledramaturgia do SBT. A união com a Disney pode fazer alguns espectadores migrarem do streaming para a rede aberta e vice-versa. E convém lembrar que “A Caverna Encantada” já demonstra um forte potencial de retorno comercial para a emissora. Não será surpresa se, daqui a algum tempo, pipocarem produtos licenciados da novelinha.

“A Caverna Encantada” – SBT – Segunda a sexta, às 20h45.