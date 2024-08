SBT faz aniversário dois dias após morte de Silvio Santos; veja carta aos funcionários

Nesta segunda, 19, dois dias depois da morte de Silvio Santos, o SBT faz 43 anos. Daniela Beyruti, filha do apresentador e presidente da emissora, escreveu uma carta dedicada aos funcionários, para agradecer ao apoio e mostrar força no momento difícil.

“Por algum mistério, o senhor levou nosso chefe dois dias antes de completarmos 43 anos. Como a maioria de vocês sabem, ele amava demais o SBT”, começa a carta, lida por Michelle Barros no programa matinal Chega Mais, nesta segunda.

A carta também anuncia a chegada do SBT+, canal de streaming da emissora cujo lançamento seria no sábado, 17, mas foi adiado pela morte de Silvio Santos. “Por coincidência, hoje, 19 de agosto de 2024, 43 anos depois que o SBT nasceu, nasce o SBT+. Nasce a nova geração do SBT.”

Leia a íntegra da carta

“Colegas de trabalho,

Por algum mistério, o Senhor levou nosso chefe dois dias antes de completarmos 43 anos. Como a maioria do vocês sabem, ele amava demais o SBT – era a vida dele. Ele marcou nossas histórias com o seu jeito único de ser. Ele era inspiração mesmo quando não falava nada ou apenas cumprimentava as pessoas.

Ele nunca se achou maior ou melhor que ninguém. No olhar dele, havia respeito e admiração por todos. Ele considerava o próximo igual a ele mesmo, e isso era lindo. Nosso país foi muito abençoado por ele. Através do seu programa e da sua alegria, família se uniam, os domingos ganhavam vida, as pessoas se alegravam, a semana terminava leve. Isso é um marco na nossa história.

Escrevo a vocês porque sei o quanto ele considerava cada um de seus colaboradores. Uma das maiores alegrias que ele tinha com as empresas era saber que estava empregando pessoas e dando oportunidades de trabalho, algo que ele sempre herdou. Honrou cada oportunidade que foi dada a ele e sabia que o trabalho era de muito valor.

Eu o vi indo aqui gravar algumas vezes indisposto e até mesmo com dor física, mas não deixava as caravanas e a produção na mão. Isso era ele: íntegro, comprometido, disciplinado e muito dedicado. Amava o que fazia. Amava!

Hoje temos uma responsabilidade grande nas mãos. Ele nos deixou com suas colegas de trabalho, com seus programas e com a sua tão querida emissora. Cabe a cada um de nós fazermos com que a história se perpetue, com que o SBT continue sendo O SBT, levando alegria, informação e entretenimento para as pessoas como ele amava fazer.

Por coincidência, hoje, dia 19/08/2024, 43 anos depois que o SBT nasceu, nasce o SBT+. Nasce a nova geração do SBT. O SBT hoje está crescendo e iniciando uma nova etapa, ampliando os seus horizontes e alcançando um novo marco. Nasce a nossa plataforma de streaming que vai ser acessível a todos os brasileiros do jeito que o nosso chefe queria. As pessoas vão poder nos assistir onde quiserem e como quiserem. Vai ser o SBT, só que muito mais!

Nosso coração está doído, muito doído, mas agora vamos vamos ter que ser fortes e arregaçar as nossas mangas para manter esse legado vivo! O SBT é querido demais, temos que cuidar dele para que ele continue sendo o que sempre foi para todos os brasileiros.

Estamos juntos!”