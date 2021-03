SBT estreia amanhã o matutino ‘Vem pra Cá’

Programa apresentado por Patricia e Gabriel reúne tudo que o telespectador precisa saber pra começar bem o seu dia - Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira, dia 22, às 9h30, Patricia Abravanel e Gabriel Cartolano estreiam o “Vem pra Cá”. Sob a direção de Marcelo Kestenbaum, o programa, exibido ao vivo, terá a missão de acordar o telespectador com notícias do cotidiano contadas de maneira simples, conversas sobre saúde, dicas de moda que cabem no bolso, receitas de comida saborosas, orientações de jardinagem para valorizar as plantas de casa e matérias de entretenimento para diversão de quem assiste.

“O Vem Pra Cá será um matinal acolhedor, leve, com doses na medida certa de tudo que nos ajuda a começar o dia com aquela energia boa. Por ser ao vivo, acredito que teremos o público bem ao nosso lado, interagindo nas redes sociais e se divertindo junto com a gente. Eu estou super honrada e animada com esse desafio”, afirma Patricia.

Gabriel engata seu segundo programa na casa e enaltece essa parceria ao lado de Patricia. “Estou muito feliz pela oportunidade e pela confiança no meu trabalho e, também, de fazer parte desse projeto ao lado da Patrícia. Estamos preparando um programa leve, com informação, culinária, prestação de serviço, dicas de moda, saúde e muito mais. O cenário é um dos mais bonitos que já vi na televisão. Estaremos rodeados por um jardim maravilhoso em um ambiente muito acolhedor. Tenho certeza que o público vai se apaixonar. Além disso, queremos que as pessoas participem, mandando dúvidas sobre os mais variados temas. Pedimos licença para entrar na casa dos brasileiros levando um conteúdo diferenciado. Vem com a gente, “Vem pra Cá”, destaca o apresentador.

O diretor destaca: “Fico muito lisonjeado de ter a oportunidade de dirigir a Patrícia e o Gabriel”. Depois de dirigir os realities de culinária, casamentos e moda, me sinto pronto para atender as atrações do “Vem pra Cá”. Nossa missão é trazer para as manhãs do SBT informação, culinária, moda e muita diversão com a nossa cara, com a leveza que os apresentadores trazem naturalmente em suas bagagens”.

A nova atração ainda abordará diversos assuntos, como pets, beleza, famosos, esportes e tudo que gira em torno da vida de quem quer se divertir e se informar.

Sobre os apresentadores:

PATRICIA ABRAVANEL

A carreira de Patricia Abravanel em frente às câmeras começou dentro do Programa Silvio Santos. Após um período como participante do elenco fixo do Jogo dos Pontinhos e da apresentação de merchandisings ao lado de Luís Ricardo e Patricia Salvador, ela passou a comandar, em maio de 2011, o Festival SBT 30 Anos, que contou a história da emissora. Além disso, participou do rodízio de apresentadores durante a licença maternidade de Eliana, comandando pela primeira vez um programa de auditório.

Depois, encarou o desafio de ter um programa semanal ao lado de Márcio Ballas. Juntos, comandaram o Cante Se Puder, uma louca competição musical na qual candidatos famosos tinham de mostrar seu talento submetidos aos mais diversos incômodos, como uma sessão de depilação, com uma cobra no colo ou sendo alvo de um atirador de facas, por exemplo.

Patricia ainda apresentou o quadro Patrícia Tá Na Rua, do Programa Silvio Santos, em que, nas ruas e parques de cidades do Brasil escolhia alguém ao acaso para responder perguntas de conhecimento geral e temas populares.

Em 2013, ela assumiu um novo desafio: o Máquina da Fama, um reality show onde covers de grandes artistas da música e da TV se apresentam em um ambiente recriado para homenagear seus ídolos.

Além de receber grandes convidados, Patrícia mostrou versatilidade e encarou diversos artistas em números espetaculares como Beyonce, Jennifer Lopez, Shakira, Carmen Miranda, Ariel, musical Frozen, entre outros, levando muita música e informação para toda a família nas noites de sábado do SBT. Em 2019, a apresentadora encarou mais um desafio, o programa Topa ou nãoTopa.

GABRIEL CARTOLANO

Nascido em Ribeirão Preto, mudou-se para a capital do Estado de São Paulo aos 16 anos. Formou-se em Comunicação Social na FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas, mesma instituição onde realizou sua pós-graduação em Jornalismo Cultural.

Sua carreira começou como produtor na Record TV e, depois, trabalhou em produções na emissora RedeTV!. Em 2016, chegou ao SBT, e foi produtor do programa “Fofocando”. De 2018 a 2020, integrou o time do “Fofocalizando”, no qual foi produtor, repórter e apresentou o quadro “Direto da Redação”. Desde maio de 2020, passou a fazer parte do time de apresentadores.