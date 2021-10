SBT acerta com novo ‘Show do Milhão’

A escolha de Celso como apresentador do “Show do Milhão” não surpreende, afinal, ele já tem experiência à frente de games na emissora - Foto: Divulgação

Resgatar formatos de sucesso do passado tem sido uma estratégia cada vez mais recorrente na televisão. Seja na teledramaturgia, com os remakes ou continuações de tramas, seja no entretenimento. O SBT, como parte das comemorações pelos 40 anos da emissora, completados em 19 de agosto, reformulou o “Show do Milhão” para uma terceira fase, depois de transmiti-lo entre 1999 e 2003 e, posteriormente, em 2009. Agora, o patrocinador PicPay entra não só no nome, mas também na estética do programa, que abusa do verde em sua decoração. E, no lugar de Silvio Santos, é Celso Portiolli quem assume o comando.

A escolha de Celso como apresentador não surpreende. Afinal, ele já tem experiência à frente de games na emissora. E, verdade seja dita, aos 54 anos, é atualmente quem mais se aproxima de Silvio Santos no canal no estilo de apresentação. O que pode ser muito bom às vezes, mas nem tanto em outras situações. Como quando faz piadas sem graça e até meio toscas, do tipo perguntar se um participante ficará “plutão” com a resposta, ao vê-lo escolher Plutão como alternativa certa sobre que planeta deixou de ser considerado no Sistema Solar em 2006, por exemplo. Ou fazendo trocadilhos com nomes de participantes. Tiradas já tão utilizadas por Silvio que, na boca de Portiolli, provocam uma incansável sensação de “déjà-vu”.

As perguntas parecem relativamente mais fáceis do que antes. Aliás, é esse o grande barato para quem assiste: ficar se testando, percebendo até onde chegaria se estivesse ali, na disputa, respondendo àquelas questões. Volta e meia, aparecem algumas bem atuais, como as sobre situações ou falas que viralizaram na internet recentemente. O próprio apresentador se define, em seu perfil do Instagram, como “tiozão da internet”, ou seja, não é de espantar que o conteúdo das perguntas esteja também mais antenado com o que os telespectadores de hoje consomem.

A produção é relativamente simples, sem grandes aglomerações no estúdio. Doze candidatos disputam, por sorteio, uma chance de se tornarem milionários no palco. Três universitários ficam à disposição, para tentar ajudar quem está respondendo às perguntas. Em relação ao formato, segue o mesmo de antigamente. O que mudou, no entanto, foi o poder de compra do prêmio máximo. É claro que R$ 1 milhão ainda é uma quantia suficiente para promover uma mudança radical na vida da maior parte dos telespectadores. Porém, quase todos não chegam nem perto desse valor e, muitas vezes, a quantia final sequer dá para comprar um carro zero-quilômetro no Brasil de hoje.

Em sua estreia, no dia 3 de setembro, o “Show do Milhão PicPay” não fez feio: passou de seis pontos de média de audiência e garantiu a vice-liderança. Com a estreia de “A Fazenda 13” no último dia 14, porém, a situação mudou. A perda de audiência já chega perto dos 20%, caindo para cinco pontos em média, enquanto a Record assumiu o segundo lugar, batendo cerca de três pontos acima do SBT nas sextas-feiras. De qualquer forma, para as despesas que dá e diante do retorno financeiro que garante, esse ainda é um resultado bastante propício para comemorações.