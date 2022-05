Sasha Meneghel estreia campanha internacional

Sasha Meneghel participou da primeira campanha internacional da carreira dela como modelo. Em vídeo publicado no Instagram, ela mostra as imagens que gravou para a marca de roupas Calvin Klein em Nova York, nos Estados Unidos. A postagem teve diversas curtidas e comentários. Um deles foi da mãe da modelo, Xuxa Meneghel, que se derreteu pelo desempenho da filha: “minha princesa, meu orgulho, minha menina linda por dentro e por fora. Você é como sonhei, perfeita! Te amo, que coisa mais linda, meu Deus, obrigada”. O marido de Sasha também se declarou para a amada: “tô com saudades, te amo. Amor, tenho tanto orgulho de você”.