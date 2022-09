Saramago ganha homenagem do CCBB em ano de centenário

O sétimo encontro do Clube de Leitura CCBB 2022 homenageia o centenário do escritor português José Saramago (1922-2010) e recebe o poeta e professor Sérgio Nazar David para conversar com a curadora Suzana Vargas sobre Ensaio sobre a Cegueira, romance escolhido entre três títulos pelo público, através do Twitter do CCBB RJ. A professora da UFRJ Tereza Cristina Cerdeira fará uma participação virtual no encontro, marcado para o dia 14 de setembro, às 16h, no salão de leitura da Biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro.

“Celebrar o centenário de Saramago não é apenas prestar uma homenagem, mas é mostrar às novas gerações um mestre da Língua Portuguesa, um misto de pensador e poeta, embora ele tenha dedicado a maior parte da sua obra à narrativa. Será uma alegria poder conhecê-lo (ou reconhecê-lo) através do ponto de vista deste grande leitor e pesquisador, o escritor e professor Sérgio Nazar David. Ele é uma espécie de embaixador da literatura portuguesa no Brasil que vem se dedicando, há muito tempo, a divulgar autores clássicos e modernos da literatura portuguesa. Trata-se, sobretudo, de um leitor apaixonado – e é com esse sentimento que vamos mergulhar no Ensaio que abriu os olhos do mundo”, defende a curadora Suzana Vargas.

O livro Ensaio sobre a Cegueira foi lançado em 1995 e rapidamente se transformou em um de seus maiores sucessos. A história fala sobre a epidemia de uma cegueira branca, inédita, que abalou as estruturas sociais. Os infectados tiveram os olhos tampados por um mar de leite. Em 2008, uma adaptação da trama chegou aos cinemas sob direção do brasileiro Fernando Meirelles. Na época, Saramago elogiou bastante o longa-metragem, estrelado por Julianne Moore e Mark Ruffalo.

O vídeo desta leitura coletiva com Sérgio Nazar David sobre José Saramago estará disponível no canal do BB no YouTube a partir de 21 de setembro.

Também em comemoração ao centenário de Saramago, o Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro recebe o espetáculo CAIM, com temporada de 1º de setembro a 1º de outubro de 2022, de quarta a domingo, às 19h30, baseado no último romance do escritor. Com texto adaptado por Teresa Frota, o monólogo é interpretado pelo ator Henri Pagnoncelli e dirigido por Jacyan Castilho. Mais informações e ingressos no site do CCBB (bb.com.br/cultura).

O Clube de Leitura CCBB 2022 é composto por três segmentos: ‘Escritores ao Vivo’, com autores que participarão dos encontros para prosear sobre a própria obra; ‘Modernos & Contemporâneos’, no qual serão lidos textos e autores sob essa classificação, como é o caso do livro de Saramago escolhido para o encontro de setembro; e ‘Obras Primas da Literatura Universal’, que tratará de autores importantes dos séculos 20 e 21.

Ao todo serão dez encontros presenciais, um por mês, até dezembro, com 1h30 de duração. Sempre oferecendo uma boa oportunidade para quem gosta de ler e conversar sobre as tramas, os personagens e saber até mesmo curiosidades sobre os escritores. O microfone será aberto para a plateia nos 30 minutos finais dos encontros. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria física ou no site do CCBB (bb.com.br/cultura), a partir das 9h do dia do encontro.

SERVIÇO

CLUBE DE LEITURA CCBB 2022: Homenagem a José Saramago, com Sérgio Nazar David como convidado

QUANDO: Dia 14 de setembro de 2022, às 16hONDE: CCBB Rio de Janeiro – Rua Primeiro de Março, 66 / 5º andar | salão de leitura da Biblioteca

QUANTO: Grátis, mediante ingresso retirado na bilheteria física ou no site do CCBB (bb.com.br/cultura), a partir das 9h do dia do evento

MAIS INFORMAÇÕES: (21) 3808.2020 | ccbbrio@bb.com.br