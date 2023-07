Sarah Jessica Parker confessa em entrevista que não gosta de se olhar no espelho

Sarah Jessica Parker, estrela de Sex and the City confessou que não gosta de se olhar no espelho, em entrevista a Howard Stern, no The Howard Stern Show, exibido na última quarta-feira, 28.

“Não gosto de me olhar no espelho. Quer dizer, acho que sou apresentável, mas compreendo as pessoas que optam por fazerem procedimentos, porque há muita pressão em torno da aparência das mulheres”, disse a atriz de 58 anos.

“Acho que perdi a oportunidade de um facelift… Um bom e velho facelift que você faz quando tem 44 anos. Mas estou sempre pensando e perguntando para as pessoas: ‘Já é tarde demais? No ano passado, quando estreamos (a série) And Just Like That (HBO Max), havia muitas matérias sobre envelhecimento e ‘os cabelos brancos da Sarah Jessica Parker’… Quem liga para isso?”, falou a intérprete de Carrie.

Na mesma entrevista, Parker revelou sua hesitação em gravar cenas de nudez na segunda temporada de And Just Like That.

“Achei o roteiro muito interessante, emocionante, diferente e novo, e nunca tinha visto nada parecido. A única coisa que eu disse a ele (Darren) que me preocupou foi que eu simplesmente não me sentia confortável fazendo (cenas de) nudez e suspeitei que, se não estivesse no piloto, estaria em algum momento da série”, recordou.

“Ele disse: ‘Não faça isso, então. Eu não me importo. Não faça as cenas de nudez. Nós temos outros atores, se eles se sentirem confortáveis fazendo isso, tudo bem. Mas você não precisa fazer'”, acrescentou a atriz.