Cultura Sarah Aline atende o Big Fone e indica Cara de Sapato para paredão no ‘BBB 23’

Além da eliminação de Gustavo, a noite do sábado, 25, no BBB 23 também reservou o Big Fone. Ele tocou um pouco depois da saída do participante e quem atendeu foi Sarah Aline. A sister ganhou imunidade e a missão de indicar alguém direto para o paredão. O escolhido foi Cara de Sapato.

Agora, a dinâmica segue neste domingo, 26, com uma prova que decidirá, ao mesmo tempo, o Líder e o Anjo.

O primeiro colocado será o Líder e terá direito a um veto na próxima prova, enquanto o segundo colocado será o Anjo, que é autoimune e indicará um brother ao paredão, como parte do Castigo do Monstro.

Já o último colocado dessa prova ficará de fora da próxima disputa pelo reinado da casa.

Também neste domingo, ocorre uma nova formação de paredão, que será composto pelo indicado do Líder, o mais votado pela casa, o indicado pelo Big Fone e ainda o emparedado pelo Anjo no Castigo do Monstro.

Haverá a Prova Bate-Volta e apenas um poderá se salvar.

Os demais seguem para a votação do público, com a eliminação na terça-feira, 28.