Cultura São Paulo terá exposição de Salvador Dalí com sobrevoo imersivo

Pela primeira vez no Brasil, a exposição “Desafio Salvador Dalí” vai ser aberta ao público em São Paulo. O passeio sobre a vida, obra e história do grande pintor surrealista terá itens trazidos da Espanha sob supervisão da Fundação Gala-Salvador Dalí, fundada pelo próprio artista.

Em um espaço com mais de 1,2 mil metros quadrados, a exposição promete ser “uma jornada hipnotizante pelo mundo surreal de um dos artistas mais enigmáticos do século 20”.

Com seis aéreas expositivas, a mostra inclui ambientes multimídia, interativos e de realidade virtual. A ideia da montagem é permitir uma atração imersiva na mente criativa de Dalí.

Obras-primas: espaço com as 100 obras mais importantes de Salvador Dalí, reproduzidas em paredes gigantes;

Estereoscopia: com cenografia detalhista, recursos de iluminação especial e óculos 3D, o visitante encontrará obras que fundem arte e ilusão de ótica;

Ateliê: o ambiente recria o ateliê onde Salvador Dalí materializou seu legado;

Interatividade: por meio da interação com tecnologia, os visitantes poderão fazer parte de uma obra surrealista de Salvador Dalí (com direito a um vídeo para compartilhar).

Multimídia: uma galeria audiovisual contará com acervos exclusivos e originais dos trabalhos de Salvador Dalí como cineasta, designer, ilustrador, cenógrafo, diretor de arte e personagem publicitário;

Inspiração final: com óculos de realidade virtual, os visitantes poderão experimentar o universo de Salvador Dalí. Esta experiência inclui a simulação de um sobrevoo aos lugares que inspiraram Dalí para suas obras.

No momento do passeio, os visitantes também terão acesso a um áudio-relato, em formato de podcast, por meio de QR code no celular.

A exposição será realizada entre 1º de maio e 30 de junho. E os ingressos já estão à venda pela internet a partir de R$ 60, sendo R$ 30 a meia-entrada. Há entradas a cada uma hora, das 10h às 20h, de terça-feira a domingo.

Informações

Data: a partir de 1º de maio de 2024

Hora: de terça a domingo das 10h às 21h (última entrada às 20h)

Local: MAB FAAB | Rua Alagoas, 903 – Higienópolis – São Paulo

Idade: livre para todas as idades

Acessibilidade: local acessível para pessoas em cadeira de rodas-+-