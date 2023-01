São Paulo recebe exposição imersiva de Pablo Picasso

São Paulo vai receber, entre 9 de março e 18 de junho, mais uma exposição imersiva. Desta vez, o artista que terá suas obras expostas de modo a permitir uma experiência aos visitantes é o pintor Pablo Picasso (1881-1973). A exposição Imagine Picasso acontece no MorumbiShopping e os ingressos já estão disponíveis para compra, custando a partir de R$ 40 (meia-entrada).

Imagine Picasso reúne pela primeira vez, numa experiência digital imersiva, mais de 200 obras-primas de Picasso, o artista espanhol que foi consagrado como um dos mais influentes artistas do século 20 e que revolucionou as formas e a estética acadêmica.

Em 78 anos de trabalho, Picasso produziu mais de 120 mil obras de arte – entre pinturas, desenhos, gravuras, esculturas e cerâmicas -, sendo considerado um dos artistas que mais criou em toda a história da arte.

Valendo-se da tecnologia Image Totale, conceito original e inovador criado em 1977 pelo francês Albert Plécy – jornalista e especialista em imagem -, essa exposição imersiva é um convite aos visitantes para literalmente entrar nas obras de Picasso. Por meio de uma viagem multisensorial, o visitante terá contato com as múltiplas influências de Picasso e com as imagens evocativas das fases Azul e Rosa, até a incursão no cubismo e em sua produção diversificada, única e cada vez mais intensa ao longo de sua trajetória artística.

O projeto arquitetônico criado para essa exposição confere uma monumentalidade e volumetria sem precedentes, revolucionando o encontro entre o artista/obra e o público. É uma experiência que convoca os admiradores de Picasso e as novas gerações ao encontro com o artista, celebrando sua obra e permanência na história da humanidade.

Imagine Picasso já foi apresentada em Lyon (França), Quebec e Vancouver (Canadá), Atlanta e San Francisco (EUA) e está agora em Madrid (Espanha), sendo sucesso de público em todas as cidades.

Olhar para a infância

Ao longo de sua carreira, Picasso inspirou-se no universo da infância para produzir diversos trabalhos. Criou origamis, cerâmicas e histórias, e sempre reforçava a ideia de que toda criança é um artista nato, cabendo a cada um criar caminhos para manter vivo o olhar de artista despertado em nossa infância. Disse certa vez: “Quando eu tinha 15 anos, sabia desenhar como Rafael, mas precisei de uma vida inteira para aprender a desenhar como as crianças”.

Essa valorização do sentido artístico na infância será a inspiração para as diversas atividades do educativo desenhadas para o público infantil, que contará, aos finais de semana, com vídeos introdutórios sobre o artista e sua obra, antes das sessões da exposição. Essa programação pretende introduzir o público infantil no universo mágico e rico de um artista que mudou a arte do século 20.

A exposição Imagine Picasso Brasil – A Experiência Imersiva acontece no MorumbiShopping de 9 de março a 18 de junho deste ano. De segundas a quintas: das 10h00 às 22h00; sextas e sábados: das 10h00 às 23h00; e domingos e feriados: das 10h00 às 20h00.

Os ingressos, que custam entre R$ 40 (meia-entrada para passeio diurno) e R$ 200 (inteira para entrada VIP com acesso a qualquer dia e a qualquer hora + brindes), podem ser comprados na bilheteria oficial no MorumbiShopping, sem cobrança de taxa de serviço, ou no site da exposição.