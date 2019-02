Santa Bárbara divulga programação de blocos do Carnaval

Seis blocos de rua foram confirmados no “S. Bárbara Carnaval DuzEnta”, que será realizado entre 23 de fevereiro e 4 de março na cidade. Com abertura realizada por grupo de seresteiros e homenagens a personagens icônicos da cidade, o evento reunirá desde grupos iniciantes a outros mais experientes na folia. A programação oficial acontece na Praça Central, pontos de dispersão de todos os blocos que desfilarão no “Carnaval DuzEnta”. Todas as atividades são gratuitas.

O Bloco de Seresteiros, que vai realizar o pré-Carnaval, no dia 23, é formado por um grupo de amigos que há 15 anos faz serenatas em Santa Bárbara e Americana. “Quisemos reviver um Carnaval antigo, que combinava com nosso gosto musical, e montamos o cordão dos amigos seresteiros, onde temos marchinhas, sambas antigos, preservando aquele Carnaval de serpentina, de família”, afirma a organizadora

Liciane Pimenta. Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

Com apresentação programada para 2 de março, o Bloco do Durva resgata a história do comerciante Durvalino Daniel, o Seu Durva, nascido em Rio das Pedras e que chegou a Santa Bárbara em 1953. Seu primeiro comércio foi montado há mais de 65 anos, na esquina da Praça Central. Hoje ele tem 90 anos. “Queremos todos dizer a ele que nossa terra é e sempre será a terra dele, por tudo que conquistou ao longo de sua vida bem vivida”, afirma Renan Porfirio, organizador. Outro que vai prestar homenagens é o Bloco Apareceu a Margarida, que busca reforçar a história do envolvimento de Dona Neide, Senhor Vadô Oliveira e Sérgio Zurita para os carnavais tradicionais da cidade.

Renan também é responsável pelo Bloco do Traquitana, que sai às ruas no dia 3 de março. “O Bloco do Traquitana surgiu de uma pergunta: como transportar nosso cooler e a caixa de som de uma maneira cômoda, segura e divertida? Assim, [o cooler] se transformou num caminhãozinho, que foi batizado de Traquitana”, conta. Com um repertório de marchinhas e sambas de enredo, o bloco reuniu cerca de 50 pessoas em 2018. “Para o ano de 2019, construímos um mini trio elétrico, e manteremos nosso mesmo repertório e esperamos dobrar nosso número de amigos”, acrescenta.

23/02 Sábado

BLOCO DOS SERESTEIROS

18h: Concentração no Museu da Imigração

19h: Saída para o trajeto: Rua Santa Bárbara/ Rua General Osório/ Rua 15 de Novembro/ Ponto final: Estação Cultural (Avenida Tiradentes)

01/03 Sexta

HAPPY HOUR NO MUSEU

17h às 22h

Local: Museu da Imigração e Rua João Lino

02/03 Sábado

BLOCO APARECEU A MARGARIDA

15h: Concentração no Museu da Imigração

16h: Saída para o trajeto: Rua João Lino/ Rua 15 de Novembro/ Rua Floriano Peixoto/ Praça Central Cel. Luiz Alves

BLOCO DO DURVA

18h: Concentração na Alameda dos Seresteiros

19h: Saída para o trajeto: Rua Treze de Maio/ Rua Prof. Antonio Arruda/ Avenida Monte Castelo/ Rua Santa Bárbara/ Praça Central Cel. Luiz Alves

03/03 Domingo

BLOCO DO TRAQUITANA

15h: Concentração na ETA I (Avenida Monte Castelo)

17h: Saída para o trajeto: Av. Monte Castelo/ Rua João Lino/ Rua Santa Bárbara/ Praça Central Cel. Luiz Alves

04/03 Segunda

BLOCO DAS BÁRBARAS

16h: Concentração na Praça Dona Carolina (Avenida Monte Castelo)

18h30: Saída para o trajeto: Av. Monte Castelo/ Rua João Lino/ Rua Santa Bárbara/ Praça Central Cel. Luiz Alves

BLOCO DO BECO

16h: Concentração na Estação Cultural (Avenida Tiradentes)

21h: Saída para o trajeto: Avenida Tiradentes/ Rua 15 de Novembro/ Rua Floriano Peixoto/ Praça Central Cel. Luiz Alves