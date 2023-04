Sandy vai estrelar comédia romântica com Porchat

A cantora Sandy vai estrelar a comédia romântica “Evidências do Amor” ao lado do humorista Fábio Porchat. No anúncio feito pela Warner Bros. Pictures nesta quinta-feira (6), a produtora adiantou que o filme terá a icônica música “Evidências”, da dupla Chitãozinho & Xororó, como um dos destaques da história.

“Evidências do Amor” conta a história do casal Marco Antônio (Porchat) e Laura (Sandy), que se apaixonam após cantarem juntos a música “Evidências” em um karaokê. Contudo, após reviravoltas, o relacionamento chega ao fim. Um ano após o rompimento, Marco Antônio percebe que sempre volta às duras discussões do passado toda vez que ouve a famigerada música que os uniu. Desesperado, ele parte em uma grande aventura para se livrar dessa maldição que a canção traz para sua vida.

Fábio Porchat e Sandy vão fazer filme juntos – Foto: Instagram/Reprodução

“Às vezes, Saturno se alinha com Mercúrio, colocando na nossa frente um projeto inspirado na música mais incrível do Brasil. E, dentro dessa oportunidade, você tem a chance de ser o par romântico da filha de um dos principais intérpretes da canção, sendo ela simplesmente a Sandy. Então, esse projeto é uma união de forças que tem tudo para dar certo, é a cara do cinema, para todos conferirem nas telonas”, declarou Fabio Porchat.

Sandy contou que, assim que recebeu o convite para o filme com a sinopse, adorou a ideia. “Estava morrendo de saudade de atuar e me empolguei com a possibilidade, mesmo sabendo que teria uma agenda intensa para administrar, com meus shows, lançamento de DVD e tudo que envolve meus projetos na música. Me sinto super feliz, envolvida e a cada dia mais encantada com as trocas que estou tendo com o elenco, direção e todos do filme. Estou muito empolgada que vamos começar a rodar agora e quero me divertir muito com este novo desafio”, disse a artista.

O filme terá direção de Pedro Antônio Paes e produção da Framboesa Filmes. As gravações começaram no início de abril, com previsão de estreia em 2024 nos cinemas. O filme também será disponibilizado no streaming HBO Max.

“Hoje em dia, encontrar uma ideia boa e original é um enorme desafio. Mas, quando a sinopse de ‘Evidências do Amor’ chegou na Warner Bros., nós acreditamos de cara no potencial do projeto. Afinal, quem nunca quis consertar os erros do passado e ter uma segunda chance no amor?”, questionou Claudia Cortez, Head de Produções Locais da divisão de cinema da Warner Bros. no Brasil.

“Com Sandy, Porchat e a música ‘Evidências’, Pedro Antônio conseguiu criar um filme que comove e ao mesmo tempo diverte. Tenho certeza de que as pessoas vão se conectar com a história. Todos vão sair do cinema cantando e ansiosos para disputar o microfone no próximo karaokê”, completou Claudia.