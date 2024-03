Sandy mostra fotos de primeira viagem sozinha e escreve sobre o momento: ‘Uma grande aventura’

Aos 41 e solteira, Sandy fez sua primeira viagem sozinha. A cantora compartilhou em seu Instagram algumas fotos do passeio, acompanhadas de uma bela reflexão sobre a importância do momento em sua vida. O destino escolhido foi Copenhagen, capital da Dinamarca.

Sandy disse estar muito acostumada a viajar para fora do País, mas que nunca tinha vivido uma experiência completamente solo. “Me senti numa grande aventura. Tantas sensações medo, insegurança, uma vontade doida de me jogar nessa loucura do outro lado do mundo Ver o que eu ia encontrar fora e, principalmente, dentro de mim. E, olha, encontrei. Muitas coisas”, escreveu a cantora na legenda, valorizando a oportunidade de estar em silêncio consigo mesma. “Que presente que me dei”, constatou. Confira a postagem aqui .

Durante a viagem, Sandy foi a um show do cantor e guitarrista americano John Mayer, a quem diz admirar “desde o primeiro álbum”.

Além de refletir sobre a importância de viver uma aventura na própria companhia, Sandy também escreveu sobre aproveitar as chances da vida: “Eu saio de uma viagem sempre meio triste de pensar que a gente só tem uma chance de viver as coisas”, descreveu. “Não vai dar tempo de conhecer todos os países que quero conhecer e ainda voltar aos que mais gostei depois nessa vida.”

Ela ainda deixa uma resolução, ao fim da legenda: “Preciso viajar mais, com mais frequência. Preciso viajar sozinha de novo.”

Seu ex-marido, Lucas Lima, fez um comentário no post: “E eu vi que eu podia mais do que eu sabiaaaaaa”, escreveu, em referência a um trecho da música Sim, de Sandy. O relacionamento de Sandy e Lucas chegou ao fim no ano passado, após 15 anos de casamento.

Junior também deixou uma mensagem de apoio à irmã: “Muito feliz por todas essas suas descobertas! Feliz também por saber que é só a ponta do iceberg”.