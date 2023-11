Sandy faz show em Campinas em dezembro

A cantora Sandy retorna a Campinas, sua cidade natal, para o encerramento da turnê de 2023. A apresentação está marcada para o dia 16 de dezembro e acontece no Royal Palm Hall. Os portões do show abrem às 19h e o início do show está previsto para às 21h.

Na apresentação, os fãs podem esperar para cantar em coro sucessos da carreira de Sandy, como “Me espera”, “Aquela dos 30”, “Pés cansados”, “Areia”, “Universo reduzido”, e a releitura de “Lugar ao sol”, canção que ganhou o País com a banda Charlie Brown Jr., entre outros.

Sandy se apresenta em Campinas em dezembro – Foto: Brunno Rangel

Estão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Cadeira Mesa Diamante, Cadeira Mesa Ouro, Cadeira Mesa Prata e Cadeira Mesa Bronze. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 100 pelo site da Ticket360.

Em 2023, Sandy se dividiu entre os shows e os preparativos para o lançamento do longa “Evidências do amor”, previsto para o ano que vem. No filme, ela protagoniza um par romântico ao lado do ator e comediante Fábio Porchat.

A cantora também lançou recentemente o projeto audiovisual “Nós, Voz, Eles – AO VIVO”, gravado com participações especiais como Wanessa Camargo, Melim e Agnes Nunes, entre outros artistas.

Show Sandy

Data e horário: 16 de dezembro, às 19h

Local: Royal Palm Hall (Rua Monsenhor Luís Fernandes de Abreu, 311 – Jardim do Lago Continuação)

Mais informações: https://www.ticket360.com.br/evento/27992/ingressos-para-sandy.