Sandy e Lucas Lima: famosos reagem ao término; veja mensagens

Amigos e personalidades da mídia já estão reagindo à notícia do fim do casamento de Sandy e Lucas Lima. O casal anunciou a separação nesta segunda-feira, 25, em uma publicação no Instagram.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, escreveram, acrescentando que o término não foi motivado por brigas.

Nos comentários do post, Sandy e Lucas receberam diversas mensagens. “Amo vocês”, disse o cantor Xororó, pai da artista. Já Junior escreveu: “Todo o meu amor”.

O perfil de Luciano, da dupla com Zezé di Camargo, também deixou um recado: “Todo amor e carinho para vocês. Deus os abençoe sempre”. “Todo meu carinho e desejo que vocês fiquem bem. Amo vocês. Força aos dois”, completou Wanessa Camargo.

Ivete Sangalo também deixou uma mensagem ao ex-casal: “E nós estamos do lado de vocês! Todo amor do mundo pra vocês e essa família que tanto amamos”.

A apresentadora Fernanda Gentil expôs o sentimento de muitos brasileiros com o término: “Coração partido. Mas torcendo para que o de vocês se recupere o mais rápido possível. Vocês só merecem tudo de bom. Sempre”.

“Foram anos de cumplicidade e um filho abençoado. Foi lindo”, escreveu Eliana. “Que vocês sejam muito felizes, sempre”, disse a atriz Giovanna Lancellotti. Reynaldo Gianecchini e Fernanda Souza deixaram corações nos comentários.

Serginho Groisman e Angélica deixaram mensagens semelhantes em apoio ao ex-casal. “Todo meu amor a vocês”, disse o apresentador do Altas Horas. “Todo nosso amor e carinho para vocês”, escreveu a mulher de Luciano Huck.

Já Daniela Mercury deixou uma mensagem para Sandy: “Amiga querida, um beijo no coração dos 3. Vai ficar tudo bem”.