Cultura Sandy divide palco com Coldplay em SP e canta sucessos com Chris Martin

Em seu quarto show na capital paulista, a banda Coldplay convidou a cantora Sandy para a apresentação da última terça-feira, 14. Com o seu hit Quando Você Passa, também conhecido como Turu Turu, a artista brasileira cantou no palco enquanto o vocalista, Chris Martin, acompanhava no piano.

A cantora é a segunda convidada brasileira a dividir o palco com banda britânica no Estádio do Morumbi. Antes dela, nas últimas três apresentações, Seu Jorge foi o escolhido.

Além da própria música, Sandy, que se diz fã do grupo, soltou a voz com Magic, sucesso da banda, e dividiu o microfone com o vocalista.

Internautas comentaram e elogiaram a participação da cantora no show. O assunto, inclusive, esteve entre mais comentados da madrugada desta quarta-feira, 15, no Twitter.