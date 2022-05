Cultura Sandy anuncia retorno aos palcos com nova turnê pelo Brasil

Sandy está de volta aos palcos. A cantora anunciou nesta quarta-feira, 25, uma turnê pelo Brasil desenhada para contemplar diversas regiões do País a partir do segundo semestre deste ano.

A pré-estreia da turnê será em Campinas, na Red Eventos, em Jaguariúna, dia 5 de agosto. E, no dia 18, a veterana cantora faz sua esperada estreia na capital paulista, no Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas).

Em setembro, a artista vai passar por Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, nos dias 16, 23 e 24, respectivamente. Nos dias 8 e 9 de outubro, Sandy estará em Recife e Natal. No fim do mês, a cantora vai se apresentar em Brasília, Goiânia e Belo Horizonte, nos dias 21, 22 e 28.

Por fim, nos dias 11 e 18 de novembro, ela fará show em São José dos Campos e Ribeirão preto. As vendas de ingressos para os primeiros shows começam na próxima semana, dia 1º de junho. Novas datas e praças serão sempre anunciadas pelos canais oficiais da artista. Para mais informações, acesse o site oficial da cantora.

“Neste momento, estou debruçada em um novo projeto que pretendo lançar pertinho da turnê. Tudo está sendo produzido com muito carinho. Afinal, meus fãs merecem toda dedicação e capricho pra este nosso reencontro ao vivo”, comemora Sandy, que está longe dos palcos desde 2019, quando apresentou ao lado do irmão, Junior Lima, a turnê comemorativa “Nossa História”, considerada uma das maiores do show business mundial.

“Estou trabalhando no repertório do show e cuidando de todos os detalhes pessoalmente. O que posso garantir e adiantar é que vamos cantar muito juntos! Não vejo a hora!”, completa a entusiasmada compositora e voz de sucessos como “Me Espera”, “Aquela dos 30”, “Pra Me Refazer”, “Respirar”,”Eu Só Preciso Ser”, “Pés Cansados”, entre outros.

Confira a agenda de shows da Sandy

5/ago (sexta) – Pré-estreia turnê – Jaguariúna-SP (Red Eventos)

18/ago (quinta) – Estreia turnê – São Paulo (Espaço Unimed)

19/ago (sexta) – São Paulo (Espaço Unimed)

27/ago (sábado) – Rio de Janeiro (Qualistage)

16/set (sexta) – Porto Alegre (Gigantinho)

23/set (sexta) – Florianópolis (Music Park)

24/set (sábado) – Curitiba (Expo Unimed)

8/out (sábado) – Recife (Classic Hall)

9/out (domingo) – Natal (Teatro Riachuelo)

21/out (sexta) – Brasília (Teatro Ulysses Guimarães)

22/out (sábado) – Goiânia (Puc)

28/out (sexta) – Belo Horizonte (Expo Minas)

11/nov (sexta) – São José dos Campos-SP (Farmaconde)

18/nov (sexta) – Ribeirão Preto-SP (Centro de Eventos Ribeirão Shopping)