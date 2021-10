Sandra Bullock protagoniza ‘Imperdoável’, novo filme da Netflix

26 out 2021 às 15:57 • Última atualização 26 out 2021 às 16:23

A Netflix divulgou o primeiro trailer do filme Imperdoável. O longa protagonizado por Sandra Bullock estreia no dia 10 de dezembro na plataforma de streaming.

Na produção, a atriz interpreta Ruth Slater, que após cumprir pena de 20 anos por um crime violento, precisa se reintegrar a uma sociedade que se recusa a perdoar seu passado.

Julgada por quase todos à sua volta, ela está sozinha e sua única esperança de redenção é encontrar a irmã mais nova, de quem foi forçada a se separar enquanto esteve na prisão.

O filme conta com outros grandes nomes no elenco como: Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Richard Thomas, Linda Emond, Aisling Franciosi, Rob Morgan, Emma Nelson, Will Pullen, Thomas Guiry e Viola Davis.