Sandra Bullock doa 100 mil dólares para ajudar animais vítimas de incêndio

A organização não-governamental (ONG) Humane Society of Ventura County (HSVC) agradeceu em seu site oficial no domingo, 11, a doação de 100 mil dólares feita por Sandra Bullock e sua família.

Segundo a instituição, a atriz pediu para que o valor fosse destinado, especialmente, para resgatar e amparar animais vítimas do incêndio florestal na Califórnia, EUA.

“Esta doação ajudará fornecer assistência 24 horas por dia, sete dias por semana, para dezena de cavalos, bois, burros, porcos, galinhas, patos, cães, gatos e outros animais de estimação evacuados dos incêndios”, diz a nota da HSVC.

A organização se comprometeu a cuidar do animais pelo tempo que for necessário ou até que os proprietários possam fazê-lo.

No domingo, uma fazendeira disse que ficou para trás durante evacuações para tentar salvar seus 14 cavalos e outros animais. Cathy Fallon disse que conseguiu salvar todos os cavalos do celeiro com uma mangueira de água, mas dois de seus cachorros e nove gatos morreram no incêndio que atingiu a cidade de Paradise.

Além da HSVC, a instituição Caring Choices está ajudando no resgate dos animais e pede colaborações em dinheiro ou a participação de voluntários no trabalho de linha de frente.