‘Sandman’: segunda temporada já está sendo produzida

Sandman nem estreou e já está causando burburinho nos bastidores da Netflix. O produtor da série, David S. Goyer, confirmou que já trabalha no roteiro da segunda temporada da trama, embora o streaming ainda não tenha batido o martelo para a renovação da série.

“De certa forma, escrever a segunda temporada é mais fácil, porque já educamos as pessoas sobre as ideias básicas desse universo. Mostramos como o Sonhar pode afetar o mundo acordado, por exemplo. Com essa base feita, a série pode construir em cima disso”, comentou o roteirista ao Den of Geek. Goyer ainda disse que ele e sua equipe de roteiristas estão dando asas às suas imaginações, com as bênçãos do próprio Neil Gaiman, escritor dos quadrinhos que inspiraram a série.

Sandman mostra a jornada de Sonho, uma entidade mística que governa o espaço conhecido como o Sonhar. É uma mistura de mito e fantasia combinando ficção, drama e lendas místicas. A série, que conta com produção do próprio Neil Gaiman, chega à Netflix em 5 de agosto.