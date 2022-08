‘Sandman’: Netflix revela cena deletada do primeiro episódio

Uma cena delatada de Sandman foi revelada pela Netflix nesta terça-feira, 23. Intitulada de Sono dos Justos, ela faria parte do episódio de estreia e foca numa discussão entre Roderick Burgess (Charles Dance) e seu filho (Laurie Kynaston) sobre soltar ou não Morpheus (Tom Sturridge).

A produção gira em torno das pessoas e dos lugares afetados por Morpheus, o rei dos Sonhos, na tentativa de corrigir os erros cósmicos e humanos que cometeu em sua vasta existência. A primeira temporada está disponível no streaming.

O criador da obra original, Neil Gaiman, escreveu o episódio piloto ao lado de David S. Goyer e Allan Heinberg.

Segunda temporada

O produtor da série, David S. Goyer, confirmou estar trabalhando no roteiro da segunda temporada da trama, embora o streaming ainda não tenha batido o martelo para a renovação da produção.

“De certa forma, escrever a segunda temporada é mais fácil, porque já educamos as pessoas sobre as ideias básicas desse universo. Mostramos como o Sonhar pode afetar o mundo acordado, por exemplo. Com essa base feita, a série pode construir em cima disso”, comentou o roteirista ao Den of Geek.

Goyer ainda disse que ele e sua equipe de roteiristas estão dando asas às suas imaginações, com as bênçãos do próprio Neil Gaiman, escritor dos quadrinhos que inspiraram a série.

Sandman mostra a jornada de Sonho, uma entidade mística que governa o espaço conhecido como o Sonhar. É uma mistura de mito e fantasia combinando ficção, drama e lendas místicas. A série, que conta com produção do próprio Neil Gaiman, chegou à Netflix em 5 de agosto.