Samuel Melo volta na 12ª temporada de “Reis” na pele do rei Menelik

Aos 34 anos, com 27 deles dedicados à carreira de ator, Samuel Melo vive um momento um tanto inusitado na tevê: está de volta à série “Reis” na 12ª temporada da produção. “Depois de gravar a décima temporada, fui convidado novamente e para viver outro personagem completamente diferente”, comemora Samuel, que deu vida ao Príncipe de Sabá, Alari, nos episódios exibidos entre abril e maio deste ano na tevê. Agora, ele encarna o primeiro imperador da Etiópia, Menelik, na trama bíblica que já está disponível na plataforma de streaming Univer Vídeo, mas só deve surgir na grade da Record em 2025.

Menelik é filho do Rei Salomão e da Rainha Makeda, figuras de grande relevância na história do Reino de Sabá, na África, e interpretados por Guilherme Dellorto e Sharam Diniz na décima fase da série, “A Decadência”. “Estou tendo a oportunidade de viver personagens que são referências para nossa geração no sentido da potência que foram e de contar histórias que muitos não conhecem”, destaca Samuel. O ator explica que seu atual papel foi um líder de um reino próspero e autossuficiente, localizado nas terras da atual Etiópia. “Na história, foi ele que voltou para Jerusalém e trouxe consigo a Arca da Aliança, que estaria até hoje guardada dentro de um complexo de prédios e templos sagrados”, pontua.

Para compor o imperador, Samuel buscou inspiração em produções que retratam a força e a representatividade preta no cinema, como “Pantera Negra” e “A Mulher Rei”. Mas sem abrir mão de se inspirar também em elementos da própria série “Reis”. “Segui a mãe, Makeda, com seus trejeitos e tal, até porque há esses exemplos no texto. Mas as referências do cinema também me ajudaram a buscar esse personagem. Por isso a importância de termos representatividade, de se enxergar em outro igual a você”, defende. Samuel destaca ainda que vestir as roupas e acessórios ajuda a dar ainda mais peso e profundidade à construção. “Quando eu coloco o figurino, sinto o peso e a responsabilidade que carrego comandando essa história”, relata.

Hoje, ao olhar para trás, Samuel comemora o progresso na indústria audiovisual para os atores negros. Um processo que vem testemunhando de perto, ao longo de sua própria trajetória como ator. “Na década de 1990, tínhamos produções com grande elenco e poucos atores negros, sem papéis de destaque. Recentemente, tive a oportunidade de trabalhar em produções com 70, 80% da equipe negra. Isso é um salto! Acho que estamos no caminho”, avalia o ator, esperançoso com as mudanças.

Além do trabalho em “Reis”, Samuel também dá expediente no Globoplay, onde integra o elenco de “O Jogo que Mudou a História”, série produzida pelo AfroReggae, na pele de Gegê, um jovem periférico que sonha em ser jogador de futebol. “Fui convidado pelo AfroReggae para fazer o teste e, ao ler sobre o personagem, fiquei muito animado pela semelhança com minha história de vida. Já tentei ser jogador de futebol, sonhei e me dediquei inteiramente para isso. Então eu entendo perfeitamente esse personagem. E não só isso, também sou cria de favela”, afirma Samuel, que começou a atuar no grupo Nós do Morro, na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro, e estreou na televisão em 1999, na novela “Força de um Desejo”, da Globo.

