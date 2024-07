Cultura Samara Felippo mostra mensagem ofensiva de atleta do Fluminense

A atriz Samara Felippo mostrou uma mensagem ofensiva que recebeu de Alexandre Monção, jogador de tênis de mesa do Fluminense. A mensagem, divulgada na quinta-feira, 4, continha acusações contra a atriz por supostamente constranger sua filha durante a festa de aniversário dela, chamando Samara de “lixo de ser humano”.

A reportagem entrou em contato com o Fluminense e com Alexandre Monção para um posicionamento sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

“Ele vem no perfil de uma mulher, de uma mãe, que ele nem sabe o que acontece na vida, interferir, humilhar e ofender a maneira que eu ‘materno’ a minha filha”, disse a atriz. Na sequência, ela mostrou a mensagem, que acusava Samara de “estragar o aniversário da filha para ter um vídeo viral e 15 minutos de fama novamente”.

A artista disse que chegou a mostrar a mensagem para a filha, já que, segundo Samara, “ela precisa ter noção do tipo de ser humano que pode encontrar pelo caminho”. A atriz enfatizou seu compromisso em usar sua voz e influência nas redes sociais para expor e confrontar comportamentos de homens que se sentem no direito de julgar mulheres. “Onde eu incomodei esse cara? O que ele tem a ver com a minha maternidade? Por que ele fez isso? Então agora ele vai ter que lidar comigo”, afirmou.

O incidente ocorreu logo após um vídeo de Samara no aniversário de sua filha Lara, de 11 anos, ser compartilhado por ela. No registro, a atriz modifica a letra da música tradicionalmente cantada em festas de aniversário, “com quem será”, para refletir uma mensagem de autonomia e escolha pessoal, dizendo: “Vai depender se a Lara vai querer”.