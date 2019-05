Samara Felippo diz a filhas que não quer presente de Dia das Mães

A atriz Samara Felippo publicou um desabafo em seu Instagram e explicou o motivo de não querer ganhar presentes de suas filhas no Dia das Mães, que neste ano será comemorado no próximo domingo, 12.

“Decidi burlar esse capitalismo que nos extorque durante o ano inteiro. Não passamos um mês sequer sem ter a ânsia de chegar aquela data comemorativa e consumir. … Não dou presente nem em festinha de amiguinho de filho hoje em dia”, escreveu em seu Instagram na noite de sábado, 4.

Em seguida, a atriz postou uma mensagem direcionada às suas filhas, Alícia, 9, e Lara, 5: “Eu não quero presente, filhas! Nem quero que vocês se preocupem se é Dia da Mãe ou não. Meu lugar junto de vocês é cativo e vitalício, é amor e parceria. É todo dia!”

Samara ainda exemplificou: “Imagina se eu resolvo não passar o Dia das Mães com minhas filhas? Quantos irão pegar o dedão e apontar? Quer dar presente para uma mãe? Fique com os filhos dela e a deixe ir pra balada dançar, encher a cara se quiser e acordar em paz e com tempo de recuperação da ressaca”.