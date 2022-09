Samantha Morton irá estrelar série de suspense da Paramount+

Mais uma série de suspense está sendo produzida para os fãs do gênero, trata-se de Burning Girls (ainda sem tradução para o Português). Segundo o Daily Mail, a novidade da Paramount+ será estrelada por Samantha Morton, conhecida como a vilã Alpha, de The Walking Dead.

Samantha será Jack Brooks, “uma mãe solteira assombrada por uma tragédia de sua igreja anterior e que carrega o ônus da morte de seu marido”, segundo o site.

Ruby Stokes, de Bridgerton, será Flo, filha da protagonista.

Juntas, elas se mudam para Chapel Croft, para recomeçar a vida, mas são surpreendidas por uma cidade cercada de conspirações e segredos.

“Não poderíamos estar mais felizes com o elenco de The Burning Girls quando começamos a produção esta semana. A profundidade do talento é substancial”, declarou Tony Wood, CEO da Buccaneer Media.

A série ainda não tem teaser liberado e nem data de estreia prevista.