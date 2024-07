Cultura Sam Smith revela acidente de esqui com danos ‘permanentes’: ‘Não conseguia andar’

O cantor Sam Smith afirmou ter sofrido um acidente de esqui há sete meses e demorou semanas para voltar a andar. Segundo ele, os ligamentos da perna foram rompidos e também foi preciso de ajuda psicológica para se recuperar do trauma.

“Destruí completamente meu ligamento. Eu estava esquiando, fui idiota e decidi me arriscar em uma pista de alta dificuldade”, revelou recentemente ao podcast americano Sidetracked. “Estou focado na minha saúde mental nos últimos sete meses.”

Em janeiro deste ano, Sam causou estranhamento nos fãs ao caminhar com uma bengala pelas ruas de Nova York. O artista afirma, porém, ter evitado um tratamento cirúrgico até a retomada dos movimentos. Apesar disso, classifica os danos como “permanentes.”

“Foi a primeira vez em que eu não conseguia andar, estava carregando um peso”, acrescentou. “Usei isso como uma desculpa para colocar as coisas no lugar mentalmente.”

Após o episódio, porém, Sam retomou a performance nos palcos. Em março, pôde se apresentar na edição deste ano do Lollapalooza no Brasil após cinco anos sem vir ao Brasil. Entre julho e agosto, o artista tem shows agendados na América do Norte e Europa.