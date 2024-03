Cultura Sam Smith é flagrado no centro de São Paulo após show no Lollapalooza

Sam Smith, que se apresentou no último domingo, 24, no Lollapalooza Brasil, foi visto por fãs no centro de São Paulo.

O cantor foi a uma balada realizada no terraço do histórico Edifício Martinelli, que completa 100 anos em 2024, e enfrentou fila para entrar no evento. SZA e Omar Apollo, que estavam presentes nos palcos do festival, também foram vistos no local.

O artista já havia sido flagrado no Méqui 1000′, unidade comemorativa do McDonald´s na Avenida Paulista.

Com amigos e equipe, Sam aparece no registro conversando e dançando. “Saí do Lolla e vim para o Méqui 1000′. Quem eu encontro? Sam Smith”, diz o internauta que gravou o vídeo. Segundo ele, eram três e meia da manhã.

Smith, grande nome do pop britânico, esteve entre as principais atrações do festival, que aconteceu entre os dias 22 e 24 de março no Autódromo de Interlagos. Em sua apresentação, Sam revisitou clássicos de seu repertório e novos hits. Veja como foi o show.