Salvando o mundo em família

O divertido “Shazam!” (2019), inspirado em quadrinhos da DC, ganha uma continuação que estreia nesta quinta-feira (16) nos cinemas da região. Em “Shazam! Fúria dos Deuses” o grupo de irmãos que se transformam em super-heróis vão enfrentar um trio de vilãs que querem levar seus poderes. A direção novamente é de David F. Sandberg.

O primeiro longa contou a história de Billy Batson (Asher Angel), um menino de 14 anos em busca de sua mãe e que é adotado por uma família especial. Ele acaba recebendo de um mago o dom de se tornar um super-herói adulto chamado Shazam (Zachary Levi), e precisa lidar com suas questões pessoais enquanto aprende a dominar seus poderes. Seus irmãos adotivos também acabam se tornando heróis e juntos formam uma liga contra o vilão Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

O filme “Shazam! Fúria dos Deuses” é inspirado em quadrinhos da DC – Foto: Warner Bros. Pictures / Divulgação

O mais interessante do primeiro filme é o tom de filme de super-herói que não se leva a sério, presente por exemplo nas cenas em que adolescentes começam a testar seus novos poderes. A continuação deve seguir a fórmula.

Billy Batson e seus irmãos adotivos ainda estão aprendendo a conciliar os dilemas da adolescência com a vida de super-heróis adultos. Quando um trio vingativo de deusas chega à Terra em busca da magia roubada, Shazam e seus aliados/irmãos vão enfrentar uma batalha de alto nível por suas vidas e pelo destino do mundo.

Um dos destaques de “Shazam! Fúria dos Deuses” é o trio Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, que dão vida às deusas que vão tentar pegar de volta os poderes concedidos a Billy.

O ator Zachary Levi comentou em entrevista à produtora New Line Cinema sobre aquilo que considera o ingrediente secreto que faz a história de Shazam conquistar o público. “Em algum momento da vida, sonhamos em nos tornar algo parecido com um super-herói no mundo: mais forte, mais rápido, mais corajoso ou apenas mais heróico. É a realização de um desejo”, aposta o protagonista.

O diretor David F. Sandberg compara as trajetórias de Billy e seu companheiro mais próximo, Freddy (Jack Dylan Grazer e Adam Brody). “Billy realmente não queria ser um super-herói, mas ele se tornou um e teve que aprender a lidar com isso. Já Freddy estava tão pronto para se tornar um que está amando isso. Ele quer fazer ainda mais, ser seu próprio super-herói, não apenas fazer parte da família. E como Billy não está tão interessado, isso leva a um atrito”, considera o cineasta.

Sandberg aponta que as contradições entre infantilidade e responsabilidade no filme trazem momentos inusitados. “São pessoas que estão descobrindo como ser super-heróis, mas não estão se saindo muito bem. Elas salvam as pessoas, mas no processo derrubam uma ponte, coisas assim”, contou o diretor.

O elenco conta com Ross Butler, Meagan Good, D.J. Cotrona, Grace Caroline Currey, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Marta Milans, Cooper Andrews e Djimon Hounsou.

“Shazam! Fúria dos Deuses” tem produção de Peter Safran e roteiro escrito por Henry Gayden e Chris Morgan. Com 130 minutos, o filme tem classificação indicativa de 14 anos.