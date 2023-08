Saída do show de Alok em Copacabana tem tumulto e arrastão

Alok se apresentou na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 26, com o evento intitulado “Show do Século”, em comemoração dos 100 anos do icônico hotel Copacabana Palace e do seu 32º aniversário. Transmitido ao vivo por diversos meios, o espetáculo atraiu milhares de espectadores. Mas nem tudo foi celebração no evento.

Neste domingo, 27, circularam vídeos nas redes sociais indicando que, na saída da apresentação, alguns fãs foram vítimas de arrastão, gerando preocupação e debates entre os internautas. “Show do Alok com superprodução, teve até arrastão”, escreveu um. “Vários assaltos, arrastão, turistas machucados. Que maravilha! Isso é o Rio de Janeiro que já virou refém de bandidos”, comentou outro.

Antes da sua apresentação, o DJ chegou a divulgar em seu perfil oficial do Instagram algumas informações do plano de segurança para o show. Postado na terça-feira, 22, Alok disse que o esquema contaria com mais de 900 policiais nas ruas, 20 torres de observação e 16 áreas de verificação para inspeção de bolsas com detectores de metal.

O Estadão entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro para comentar as ocorrências, mas até a publicação desta matéria, não houve resposta. O espaço segue aberto.