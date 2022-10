Saiba tudo o que vai rolar no primeiro capítulo de ‘Travessia’

Travessia, a nova trama de Glória Perez para o horário das 21h, na Rede Globo, estreia na noite desta segunda, 10. Conhecida por abordar assuntos polêmicos, como clonagem, imigração ilegal e doenças mentais e retratar em suas produções culturas diferentes, a autora que assinou sucessos como O Clone, América e Caminho das Índias tem a missão de sustentar em Travessia, o sucesso de público e audiência de sua antecessora, Pantanal.

Atenção, esse texto contém spoilers.

O primeiro capítulo da trama mostra os protagonistas brincando juntos na infância. Ari (Chay Suede) e Brisa (Lucy Alves) se conhecem desde pequenos e são separados quando ele vai para um internato. Ressentida, Brisa se entristece por não ter condições financeiras de acompanhar Ari. Dante (Marcos Caruso) conta ao personagem de Chay Suede que a construtora Guerra & Moretti quer destruir um casarão histórico em São Luís, no Maranhão, para colocar no lugar um shopping. Ele entra com uma liminar para barrar o projeto.

Brisa diz a Ari que estará em São Luís para uma apresentação cultural. Guerra (Humberto Martins) flagra Débora (Grazi Massafera) com Moretti (Rodrigo Lombardi) e Cidália (Cássia Kis) impede uma briga. Com isso, Guerra romperá a sociedade com Moretti e continuará o projeto do shopping sozinho. Débora revela sua gravidez. Ari e Brisa se beijam.

Leonor (Vanessa Giácomo) decide mudar de país. Debora sofre um acidente e não resiste aos ferimentos. Com isso, Guerra decide ficar com a filha da ex-namorada, dando-lhe o nome de Chiara. Núbia (Drica Moraes), que é mãe de Ari, pede a Dante que convença o filho a desistir do namoro com Brisa.

Há uma passagem de tempo. Os conflitos entre Brisa e Núbia continuam e ela deixa claro para a sogra que sustenta sua casa sozinha. Seu marido, Ari, está em São Luís fazendo doutorado. Leonor comenta com Stenio (Alexandre Nero) que Guida (Alessandra Negrini) teve um filho chamado Rudá (Guilherme Cabral) e que se casará de novo, mas ninguém conhece o noivo. Rudá manipula uma foto na internet com as características de Brisa e a incrimina Brisa por um sequestro.