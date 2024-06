Saiba quem é o youtuber dos EUA que participou de operação policial dentro de viatura em SP

Gen Kimura, o youtuber estadunidense de 27 anos que gravou uma operação policial em viatura da PM de São Paulo, em 2 de junho, viralizou recentemente devido ao vídeo, em que conversa com os policiais em inglês e filma as perseguições durante 24 horas. Nesta quarta-feira, 26, o agente que autorizou a gravação de Kimura foi identificado.

Nascido em Portland, Oregon, no noroeste dos Estados Unidos, Kimura estudou Finanças e Espanhol na Southern Cross University (SCU). Ele também morou em Austin, no Texas, e trabalhou no mercado corporativo.

Durante a pandemia de covid-19, o youtuber confessou, de acordo com suas redes sociais, que se sentia “sem propósito”. Foi então que Kimura criou seu canal no YouTube, em 29 de agosto de 2020, com o objetivo de “inspirar os outros a explorar o desconhecido”.

“Nossa visão, em um mundo incrivelmente polarizado, é mudar a maneira com a qual as pessoas abordam os assuntos, e mudar a narrativa de demonização e censura do outro lado”, escreveu, também em suas redes sociais. Kimura saiu de seu emprego no mundo corporativo em novembro de 2023.

Ele namora a brasileira Sofia Garicochea, que também é influenciadora, mas no ramo de maquiagem. Segundo ele, os dois se conheceram por meio de um de seus vídeos, intitulado “Atletas trans possuem vantagens injustas?”, em que entrevista diversas pessoas sobre o assunto. O vídeo em questão ultrapassou 3 milhões de visualizações na rede social, e é de setembro de 2022.

Com cerca de 383 mil inscritos no YouTube, 37 mil no Instagram e 73 mil no TikTok, Gen Kimura também possui um podcast e uma newsletter sobre sua “missão”: “Viver corajosamente e inspirar os outros com autenticidade a explorar o desconhecido”. O canal de Kimura também possui parcerias com empresas como Starbucks, Kittl e Grammarly.

Ele completa, sobre o objetivo de seu trabalho, que faz documentários e entrevistas “em problemas sociais controversos”. “Nós inspiramos pensadores independentes a facilitar conversas, por meio de um conteúdo audaz e provocativo, que explora todas as perspectivas”.