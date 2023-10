Cultura Saiba quem é Mariana Maciel, dançarina flagrada aos beijos com Luísa Sonza

Luísa Sonza, 25, foi flagrada beijando uma mulher em uma festa em São Paulo no último domingo, 15. A cantora, que passou por um relacionamento bastante divulgado com Chico Moedas, está solteira e já se assumiu bissexual. De acordo com o colunista Leo Dias, que divulgou o vídeo, Sonza beijava uma de suas dançarinas, Mariana Maciel.

Em publicação da própria Mariana, é possível ver um registro da bailarina e da cantora usando as mesmas roupas mostradas em vídeo.

Natural do Rio de Janeiro, Mariana Maciel também é coreógrafa e professora de dança. Ela já integrou o grupo de dançarinos de Ludmilla, além de já ter se apresentado com artistas como Dennis DJ e Vitão.

Mariana está entre os bailarinos de Sonza há um ano, sendo parte da turnê O Conto de Dois Mundos. Ela também é ex-namorada de Ohana Lefundes, conhecida por ser dançarina e ex-affair de Anitta.