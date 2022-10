Saiba por que Almir Sater recusou par romântico com Isabel Teixeira em ‘Pantanal’

Pantanal continua rendendo assunto dentro e fora da trama. No último Domingão com Huck, o cantor Almir Sater revelou que recusou a ideia de fazer par romântico com Isabel Teixeira no folhetim. O intérprete de Eugênio explicou que é um dos melhores amigos de Renato Teixeira, pai da atriz e a viu crescer. Sater também é um parceiro musical do compositor.

“Um não vive sem o outro, Luciano”, disse Isabel, revelando a proximidade do pai com o cantor. “Ele (Almir) frequenta a sua casa desde que você era um toco de gente?”, questionou Luciano Huck. “Desde pequenininha”, respondeu Sater.

“O pessoal queria que eu ficasse beijando ela, não dava. Que eu fizesse par com ela, não dá”, revelou Almir Sater. A intérprete de Maria Bruaca reforçou a aproximação afetiva entre os dois. “A gente está na amizade sincera desde sempre.”

Na trama de Bruno Luperi, Almir Sater interpretou Eugênio, um chalaneiro que se aproximou de Maria Bruaca quando ela deixou Tenório (Murilo Benício).Os dois personagens mantiveram uma relação de amizade, embora grande parte do público quisesse que os amigos tivesse um romance.

Na atração dominical, o violeiro também tocou um dos seus maiores sucessos em parceria com Renato Teixeira, que foi um pedido de Isabel. “Ser livre é a melhor coisa que existe”, disse ela antes de falar o nome da canção, Tocando em Frente.