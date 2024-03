Saiba o que diz o testamento do ator Matthew Perry, de ‘Friends’

Cinco meses após a morte de Matthew Perry, o Chandler de Friends, novos detalhes sobre o seu testamento foram revelados.

De acordo com a revista People, a maioria dos bens do artista será depositada em um fundo fiduciário com referência a Hollywood. No texto, Perry expressa seu desejo de deixar seus itens no “Alvy Singer Living Trust”, que leva o nome do personagem de Woody Allen em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, de 1997.

No testamento, que foi escrito em 2009, o ator determinou que John Perry, seu pai, e Suzane Morrison, sua mãe, seriam os beneficiários do fundo fiduciário – o acordo legal que determina a transferência de patrimônio a herdeiros.

Perry não teve filhos, mas ressaltou que caso tivesse, eles não teriam acesso aos seus bens. Caitlin Morrison, sua irmã, e Rachel Dunn, sua ex-namorada, também foram listadas como beneficiárias.

Ainda segundo a revista, Perry tinha mais de US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões, na cotação atual) quando morreu.

Perry morreu aos 54 anos, em outubro de 2023, em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com laudo das autoridades locais, o ator morreu de causas naturais e dos “efeitos agudos de ketamina”, um anestésico que tem efeito alucinógeno.

Recentemente, uma ex-namorada de Perry, Kayti Edwars, pediu às autoridades americanas a reaberturas das investigações.