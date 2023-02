Saga Harry Potter comemora 25 anos com venda recorde de livros e novo videogame

Trajetória do bruxinho já vendeu mais de 600 milhões de livros ao redor do mundo; Hogwarts Legacy, novo jogo da franquia, chega oficialmente nesta sexta

Hogwarts Legacy se propõe a encarnar um aluno da famosa escola de feiticeiros, com cursos de magia e múltiplos desafios - Foto: Divulgação

A saga Harry Potter comemora 25 anos com números expressivos e novos projetos. A trajetória do bruxinho, narrada por J.K. Rowling ao longo de sete títulos, já vendeu mais de 600 milhões de livros ao redor do mundo. E, na sexta-feira, 10, a comemoração acontece com o lançamento de um novo videogame, Hogwarts Legacy.

A cifra superior a 600 milhões de exemplares comercializados no mundo faz dela a série literária mais vendida de todos os tempos. As informações são da Scholastic, que publica os títulos nos Estados Unidos. Em nota, a editora também lembrou que as histórias protagonizadas por Potter foram traduzidas para 85 idiomas e ouvidas, em audiobooks, por mais de um bilhão de horas.

No Brasil, as obras de J.K. Rowling são publicadas desde o ano 2000 pela Rocco. Rowling, aliás, continua a movimentar bastante o mercado por aqui. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Nielsen, que audita vendas de títulos em livrarias e sites, a autora foi, em 2022, em termos de faturamento, a maior do segmento infantojuvenil no Brasil. No ano passado, a cada hora foram vendidos cerca de 45 livros de Harry Potter no País.

Já o lançamento do videogame Hogwarts Legacy ocorre primeiro no ambiente de PC e nos consoles PlayStation 5 e Xbox Series, e posteriormente no Playstation 4 e Xbox One. O jogo se propõe a encarnar um aluno da famosa escola de feiticeiros, com cursos de magia e múltiplos desafios.

“Sabíamos que, se os jogadores pudessem viver as mesmas situações, seria um sonho tornado realidade”, explicou Alan Tew, diretor do jogo, produzido pelo estúdio Avalanche e pela gigante americana Warner Bros.

O jogo é “uma mistura entre o universo Harry Potter, que acompanhou nossa infância, e a possibilidade de jogar em um mundo aberto como o de Grand Theft Auto”, explica o empresário francês Quentin Seigneur, 31 anos, fã declarado da série.

Grand Theft Auto é um jogo com múltiplos cenários, no qual o usuário escolhe suas missões que modificam sua jornada pelo cenário urbano da série.

Rowling polêmica

A autora de Harry Potter, a britânica J.K. Rowling, há vários anos é alvo da ira de ativistas pelos direitos das pessoas trans, porque se opõe à generalização do uso do termo “mulher” para homens que querem mudar de sexo.

Rowling, que se declara feminista e já realizou vários projetos contra a violência sexual, também se declara hostil a leis e programas que facilitem operações de mudança de sexo para menores.

No jogo Hogwarts Legacy, o usuário “poderá escolher se quer ser chamado de bruxo ou bruxa. Na maioria dos casos, isso afeta o local de onde você iniciará sua jornada, em Poudlard”, explica Alan Tew.

Apesar de tudo, alguns sites especializados, como o The Gamer, no Canadá, decidiram ignorar o lançamento do jogo, embora não seja de fato um boicote, devido à polêmica em torno da autora.

Atravessando gerações

Os quinze livros publicados sobre o universo potteriano continuam sendo best-sellers, e muitos pais que viveram a febre na época mantêm a chama acesa comprando as obras para os filhos. “Harry Potter é como uma fuga. Me transportou para um universo imaginário”, explica Kyle Thomas, 32 anos, um canadense que, de passagem por Londres, resolveu ir ver a peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. “É algo que atravessa todas as gerações!”, exclama Quentin Seigneur.

O primeiro videojogo relacionado com Harry Potter surgiu com a primeira adaptação para o cinema, em 2001 (Harry Potter e a Pedra Filosofal). Foi produzido em tempo recorde, em menos de um ano, e foi um grande sucesso, perto de 9 milhões de vendas, em seu formato PlayStation. O novo jogo, Hogwarts Legacy, será lançado no Nintendo Switch em alguns meses.