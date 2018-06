Saci-Pererê será personagem de filme no Reino Unido

Um velho personagem conhecido pelos brasileiros agora ganha a atenção dos gringos. O Saci-Pererê, menino negro de uma perna só do folclore brasileiro, vai ganhar um filme de horror. As informações são do site Deadline.

A produtora britânica Hindsight Media, responsável pelo filme O Discurso do Rei, comprou os direitos do filme escrito por Nate Atkins, roteirista da sequência do longa de terror Donnie Darko.

O Saci-Pererê é conhecido por se locomover em redemoinhos de vento, se esconder em pés de bambu e gosta de pregar peças nas pessoas desavisadas. Ele usa uma touca vermelha e há lendas de que quem conseguir pegá-la tem poder sobre ele.

A figura folclórica já apareceu em diversos produtos culturais muito populares como, por exemplo, a série de livros Sítio do Pica-pau Amarelo, de Monteiro Lobato, e as história em quadrinhos A Turma do Pererê, de Ziraldo.